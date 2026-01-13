Presentó ocho certificados médicos falsos y ahora está procesada por tres delitos

En una audiencia de imposición de medidas realizada ante el juzgado penal de Garantías N° 5, la jueza penal de Garantías Diana Carvallo resolvió otorgar medidas alternativas a la prisión a la funcionaria pública Johana Emilse Godoy Ojeda. La misma está procesada por presentar certificados médicos de reposo que resultaron ser falsos.

Prohibición de salir del país, obligación de comparecer ante el Juzgado de forma trimestral, obligación de comparecer a la audiencia preliminar a ser fijada en su oportunidad y caución juratoria de la procesada, de someterse en debida y legal forma al proceso fueron las medidas establecidas por el juzgado.

Imputación es por la supuesta comisión de tres delitos

Johana Godoy, quien se desempeña como asistente técnico administrativo en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE),ubicado en Avda. Eusebio Ayala y Santa Cruz de la Sierra de Asunción, está imputada por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, uso de certificados de salud de contenido falso y cobro indebido de honorarios.

La imputación presentada por el fiscal Giovanni Grisetti refiere que la funcionaria habría presentado ocho certificados médicos para justificar varios días de ausencia a su lugar de trabajo, en diferentes meses del año 2024.

Los certificados médicos presentados

Específicamente, los documentos presentados y que ahora son objeto de investigación por parte del Ministerio Público son los siguientes:

Certificado médico, con membrete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Hospital General de Luque, de reposo por 48 horas, de fecha 22 de febrero de 2024, expedido supuestamente por el Dr. Héctor del Puerto Peula. Certificado médico, con membrete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Hospital General de Luque, de reposo por 48 horas, del 26 de febrero de 2024 expedido supuestamente por el Dr. Héctor del Puerto Peula. Certificado médico, con membrete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Hospital General de Luque - Cirugía General, de reposo por 24 horas, del 12 de abril de 2024, expedido supuestamente por el Dr. Sergio Arce Marecos. Certificado médico, con membrete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Hospital General de Luque - Cirugía General, de reposo por 5 días, de fecha 15 de abril de 2024, expedido supuestamente por la Dra. María Fernanda Benítez Alarcón. Certificado médico, con sello del Instituto de Previsión Social - Clínica Nanawa, sin membrete, de reposo por 48 horas, del 22 de abril de 2024, expedido supuestamente por el Dr. Ricardo Sosa Lezcano. Certificado médico, con membrete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Hospital General de Luque - Cirugía General, de reposo por 72 horas, del 24 de abril de 2024, expedido supuestamente por el Dr. Sergio Arce Marecos. Certificado médico, con membrete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Hospital General de Luque - Cirugía General, de reposo por 48 horas, del 16 de mayo de 2024, expedido supuestamente por el Dr. Víctor Daniel Orué Mequer. Certificado médico, con sello del Instituto de Previsión Social - Clínica Nanawa, sin membrete, de reposo por 24 horas, del 27 de mayo de 2024, expedido supuestamente por el Dr. Ricardo Sosa Lezcano.

Hospital no registra consultas y médicos desconocen firmas

El fiscal Grisetti destaca que solicitó informes al Hospital de Luque acerca de los seis certificados médicos presentados por la ahora imputada y recibió la siguiente respuesta: “... la profesional informa que no emitieron los reposos médicos presentados por la señora Johana Emilse Godoy Ojeda, en el cual involucra a los médicos residentes del citado lugar, negando así que hayan sido realizados y firmados por los profesionales médicos, ya que las patologías mencionadas en ese documento no son de resorte quirúrgico”.

“También deja constancia que en el Sistema HIS (Sistema de Información en Salud) no se verifica consulta alguna con el nombre de la persona en cuestión, en las fechas mencionadas...”. Por lo que no concordarían los contenidos de dichos certificados médicos, según documentaciones agregadas a la presente investigación", explica Grisetti.

Similar respuesta recibió el agente fiscal con relación a los demás documentos.