San Bernardino: convocan a sesión extra para tratar dictamen sobre veto del Ejecutivo

El concejal Arnaldo Vera (PLRA) informó que la Junta Municipal de San Bernardino resolvió convocar a una sesión extraordinaria para este viernes, a las 09:00, con el objetivo de tratar el dictamen que se encuentra en la Comisión de Legislación y que guarda relación con el veto parcial del Poder Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Emilio Ruiz Díaz (ANR).

Vera explicó que la decisión fue tomada por unanimidad por los miembros de la Comisión Permanente de la Junta, tras el ingreso de dos notas formales durante la semana, una presentada por vecinos de la zona afectada por las discotecas y otra por propietarios de locales nocturnos, quienes solicitaron que el tema sea debatido en una sesión extraordinaria.

“El dictamen no pudo ser tratado anteriormente debido a la ausencia de algunos ediles, pero entendemos que la Junta Municipal debe ser la caja de resonancia tanto de las denuncias como de las quejas de la ciudadanía”, señaló el concejal liberal.

Un conflicto que divide a la ciudad

El conflicto se centra en la problemática generada por el funcionamiento de discotecas, que ha motivado reiteradas denuncias de vecinos por ruidos molestos, horarios extendidos y alteración del orden, mientras que los empresarios del rubro reclaman reglas claras y seguridad jurídica para seguir operando.

La sesión extraordinaria tendrá como único punto del orden del día el tratamiento del dictamen que se manifiesta en contra del veto parcial del Ejecutivo Municipal, en un tema que mantiene enfrentadas desde hace meses a vecinos, empresarios y autoridades locales.