Auge de promoción de proyectos inmobiliarios en zona del anfiteatro

Entre los años 2024 y 2025 fueron aprobados unos diez loteamientos y desarrollo de proyectos inmobiliarios en el entorno del anfiteatro José Asunción Flores de la ciudad de San Bernardino. Para concejales críticos a la gestión del intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC) y la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino, el principal motivo de la negativa del jefe comunal fue renovar contratos con locales nocturnos que durante 12 años operaron en el lugar.

Es decir, el intendente asumió una postura en contra de que bares y discotecas funcionen en el anfiteatro en la temporada de verano actual porque defendió los intereses de un grupo de privilegiados empresarios, así como de contados políticos colorados que tienen casas de descanso a metros del lugar de espectáculos. La zona fue declarada residencial para evitar el funcionamiento de emprendimientos que generen ruidos molestos, como discotecas. Sin embargo, el intendente reubicó las discotecas en zonas llamadas “mixtas”, que se encuentran en barrios residenciales.

De rural a residencial

El anfiteatro era zona rural hasta 2022, año en que se modificó la ordenanza que regula el territorio de la zona. Ese año fue declarada residencial porque ya se habían aprobado una serie de loteamientos y proyectos inmobiliarios, dijo Walter Jara, miembro del consejo directivo de la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino. Luego, la Junta Municipal aprobó una prórroga para que los locales nocturnos pudieran operar hasta el presente año, pero el intendente se negó a renovar los contratos con los propietarios de bares y discotecas que durante 12 años funcionaron en el sitio.

“Esto tiene como punto de inflexión el año 2022, cuando se convierte el sector del anfiteatro en zona residencial –porque anteriormente era una zona rural y mixta– y le cortaron todas las posibilidades, porque ni siquiera dejaron como mixta esa área. Entre gallos y medianoche le cambiaron el plan de uso. Es así como se inicia el problema y, en el año 2023, se negoció y se consiguieron dos años más de permiso para que operen los locales nocturnos. Con ese detalle, creo que ya uno puede entender cómo es que de una zona rural y mixta se convirtió directamente en zona residencial.

Uno de los emprendimientos de mayor envergadura lo está promocionando Esteche Propiedades como “Complejo Turístico Cerca del Cielo”. Se ofrecen como apartamentos, a precios de 95.000 a 106.000 dólares, mencionó Jara.

“Quién es el actual dueño no sabemos porque él dice que vendió”, añadió.

El emprendimiento tiene financiamiento de hasta 20 años de plazo a través de un banco que estuvo ligado al presidente de la República, Santiago Peña, y al programa gubernamental Che Róga Porã, resaltó. “Están preparando algo impresionante”, destacó.

La construcción se realiza en una superficie de 5.000 metros cuadrados frente al mismo anfiteatro e incluye seis plantas de altura.

El intendente Ruiz Díaz hace dos meses no responde llamadas ni mensajes. En los últimos días, al ser abordado por la prensa en actos públicos, se limitó a resaltar que la movida de San Ber está vigente y que la reubicación de los locales nocturnos no causó efectos negativos en la ciudad.

Derlis Esteche dijo que vendió la propiedad hace cuatro años, pero que cree que “no tiene que ver una cosa con la otra” en relación con la negativa del intendente de renovar los contratos con locales nocturnos para favorecer a los propietarios de los proyectos inmobiliarios.