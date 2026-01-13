San Pedro: anuncian más protestas para exigir el arreglo de la ruta PY08

Debido a la falta de acción de la ministra de Obras, Claudia Centurión, no se descarta que la misma sea declarada persona “no grata” por los pobladores de San Pedro.

La movilización está convocada para este jueves 15, desde las 8:00, sobre el trayecto de la ruta PY08, en la zona conocida como barrio San Pedro, distrito de Guayaybí. El reclamo de la ciudadanía obedece especialmente a la falta de respuesta al pedido de mantenimiento de un tramo aproximado de 130 km, que afecta principalmente desde la rotonda de la Calle 6.000 hasta el municipio de Azote´y.

Una de las personas que lideran la iniciativa es la concejal departamental Sonia Medina, quien comentó que la población sampedrana no merece seguir soportando la incapacidad de las autoridades del MOPC. Indicó que por ello se resolvió acompañar a la ciudadanía que desde hace dos años viene solicitando el mejoramiento de esta ruta, donde ya se registraron varias muertes en accidentes de tránsito, principalmente por culpa de los baches, señaló.

No esperar que ocurran más muertes

La edil manifestó que no se puede esperar que sigan muriendo personas en este trayecto por las malas condiciones de la capa asfáltica, que, en el estado en que se encuentra, no ofrece ninguna seguridad para el tránsito de automotores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Otro accidente fatal sobre la destrozada ruta PY08

“Los habitantes de San Pedro solamente estamos pidiendo que los representantes del MOPC tomen las acciones necesarias y que no le tiren la responsabilidad a otras instituciones, atendiendo a que es el organismo encargado de mantener en condiciones todas las rutas del país. Sin embargo, en la mayoría de los casos los funcionarios que están en la cabeza no responden a las quejas de la población”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, el intendente municipal de Liberación, Milciades Olmedo (Alianza), anunció que desde la Municipalidad estarán acompañando la manifestación programada para el jueves 15 de enero en la zona de Guayaybí.

Municipios más afectados

Los distritos más afectados por las malas condiciones del tramo de la ruta PY08 en el departamento de San Pedro son Guayaybí, Liberación, General Resquín, Lima y Santa Rosa del Aguaray, en un trayecto de unos 100 kilómetros.