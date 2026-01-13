Video: así bomberos salvaron la vida a una niña que se atragantó con un juguete

Bomberos voluntarios de la ciudad de Ñemby lograron salvar la vida de una niña de aproximadamente cuatro años que se encontraba sufriendo una obstrucción de las vías respiratorias, luego de atragantarse con un juguete. El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado del cuartel.

Según relató Álvaro Maidana, bombero voluntario, una madre llegó de forma desesperada hasta el cuartel con la menor en brazos, mientras los voluntarios retornaban de dos servicios simultáneos. Al percatarse de la situación, uno de los voluntarios salió de inmediato a asistir a la familia.

“La madre le entrega a la niña y manifiesta que se estaba atragantando. Mi compañero comenzó a realizar las maniobras pertinentes para la desobstrucción de la vía aérea”, explicó Maidana.

Lea más: ¡Se le trancó el anillo en el dedo! Así lo auxiliaron los bomberos

Maniobra oportuna

El voluntario aplicó la maniobra de Heimlich adaptada para niños, colocando a la menor sobre su brazo y realizando golpes interescapulares. Tras varias palmadas, el objeto fue finalmente expulsado, generando alivio tanto en la madre como en la abuela que acompañaba a la niña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Inicialmente, los familiares mencionaron que la menor podría haberse atragantado con un caramelo, aunque posteriormente se constató que el objeto expulsado era un pequeño fragmento blanco, aparentemente un zapatito de una muñeca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Rechazan amparo y Junta de Bomberos Voluntarios seguirá sin recursos estatales

Traslado y evaluación médica

Luego del procedimiento, los bomberos recomendaron el traslado inmediato de la niña a un centro asistencial para una evaluación médica. La menor fue llevada hasta el Hospital de Ñemby, donde fue examinada por los médicos de guardia y se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

“Gracias a Dios no pasó a mayores, gracias a la rápida reacción del compañero que supo actuar en el momento”, destacó Maidana.

Llamado a la prevención

Desde la institución bomberil advirtieron que este tipo de casos se está registrando con mayor frecuencia, por lo que insistieron en la importancia de la supervisión constante de los niños, especialmente cuando juegan con objetos pequeños.

Asimismo, recomendaron a padres y cuidadores capacitarse en primeros auxilios. “Con cursos de una o dos horas se pueden aprender maniobras básicas que salvan vidas. Estamos teniendo muchos casos de asfixia y la preparación es fundamental”, señalaron.

El video del rescate, difundido posteriormente, generó gran repercusión en redes sociales y fue destacado como un ejemplo de la importancia de la rápida respuesta y la capacitación en situaciones de emergencia.