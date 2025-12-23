Feriado largo: naturaleza, aventura y descanso esperan en Caacupé y San Bernardino

Uno de los sitios más convocantes es “El Escondido” de Caacupé, un complejo donde los amaneceres y atardeceres se convierten en un verdadero espectáculo natural. El lugar invita a vivir experiencias memorables, como paseos en caballo, camping, chapuzones en piscinas o desafíos de aventura que elevan la adrenalina.

Ubicado a unos dos kilómetros de la ruta PY02, en el kilómetro 50, se accede al predio a través de una calle empedrada que conduce a un espacio de 32 hectáreas, ideal para desconectarse del bullicio urbano.

El complejo cuenta con un circuito de senderismo de dos kilómetros en medio del bosque, apto incluso para adultos mayores, además de canchas de fútbol y vóley, área de tiro con arco, dos lagos artificiales para canotaje y piletas familiares para refrescarse en los días de intenso calor.

En cuanto al hospedaje, ofrece habitaciones climatizadas para parejas o grupos, además de sectores de camping con sanitarios y parrillas equipadas con mesas y sillas rústicas. A esto se suman actividades extremas y juegos grupales como el paintball.

El circuito juvenil e infantil incluye una tirolesa de 100 metros, descenso en rápel y un puente tibetano colgante, con un costo de G. 50.000 por persona. Sin embargo, uno de los mayores atractivos es la tirolesa más larga del país, con 603 metros de recorrido y tramos que superan los 50 metros de altura, cuyo costo es de G. 150.000. Para quienes deseen vivir la experiencia pueden hacer sus reservas al 0986 868476.

Quinta Don Aresio

Otra alternativa imperdible es la Quinta Don Aresio, situada en el kilómetro 62 de la ruta PY02, entre Caacupé y Tobatí. Rodeada de un entorno natural privilegiado, el espacio abre todos los días de 9:00 a 20:00, permitiendo disfrutar de una jornada completa.

Desde temprano, familias, grupos de amigos y parejas llegan al lugar para compartir un día diferente, entre charlas, paseos y almuerzos al aire libre.

El acceso tiene un costo de G. 50.000 para adultos y G. 30.000 para niños de 4 a 10 años, e incluye el uso de todas las instalaciones. Para agendarse el contacto es el 0983 276441.

San Bernardino

Por su parte, San Bernardino continúa afianzándose como uno de los destinos preferidos para quienes buscan diversión, deporte y contacto con la naturaleza.

En el predio de la Playa Rotonda, Aventura Xtrema ofrece propuestas de arborismo diseñadas para todas las edades y niveles de experiencia.

Los visitantes pueden recorrer diez circuitos y disfrutar de una tirolesa, siempre acompañados por guías especializados y con equipamiento de seguridad completo.

La actividad tiene un costo de G. 90.000 por persona y está disponible de lunes a domingo, de 9:00 a 19:00.

Las reservas se realizan al 0961 639422.

De esta manera Caacupé y San Bernardino se consolidan como opciones propicias para aprovechar este feriado largo y hacer turismo interno, con alternativas que combinan descanso, naturaleza y aventura, sin salir del país.

