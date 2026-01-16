Convocan a jornada de concienciación para el respeto de la bicisenda en la Costanera Norte

El colectivo ciudadano SpiderCycles convoca a todos los ciclistas a participar de una actividad de concienciación ciudadana que se realizará el sábado 17 a partir de las 19:30, en la Costanera Norte de Asunción.

El objetivo del mismo es promover el respeto del uso exclusivo de la bicisenda.

La iniciativa surge ante el creciente uso indebido de la bicisenda por parte de peatones y otros actores viales, una situación que incrementa el riesgo de accidentes y deteriora la convivencia en el espacio público.

Desde SpiderCycles remarcan que la bicicleta es un medio de transporte legítimo y sostenible, y que su infraestructura debe ser respetada para garantizar la seguridad de todos.

En ese contexto, el grupo presentó el jueves 15 una nota formal en la secretaría del despacho del intendente municipal de Asunción, Luis Bello, solicitando su acompañamiento institucional a la actividad, considerando que el ordenamiento urbano y la seguridad vial forman parte de sus atribuciones.

Asimismo, se elevó a consideración del Ejecutivo municipal la reutilización de los carteles de “Exclusivo Bicisenda” actualmente instalados sobre la avenida Palma, los cuales quedaron en desuso tras la desaparición de la bicisenda en dicha arteria.

De acuerdo con relevamientos realizados por SpiderCycles, existen más de 20 carteles en estas condiciones, que podrían ser reubicados de manera inmediata y eficiente en la bicisenda de la Costanera Norte, reforzando la señalización y acompañando el mensaje de concienciación previsto para la jornada.

La propuesta contempla que dichos carteles sean retirados y reinstalados por personal municipal este mismo sábado, en el marco de la actividad, como una señal concreta de articulación entre ciudadanía y gobierno local en favor de una ciudad más ordenada, segura y respetuosa.

Desde la organización subrayan que la acción no persigue fines lucrativos, sino que responde a un espíritu colaborativo, apostando por soluciones prácticas, de bajo costo y alto impacto social, en beneficio de todos los usuarios de la vía pública.