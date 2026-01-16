Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino celebra su aniversario 25

El Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino comenzó en 2002 con el objetivo de reivindicar, difundir y enaltecer las comidas tradicionales y el folclore de la capital del departamento de Misiones.

El festival fue impulsado por Víctor Hugo Pereira, quien, durante su gestión como intendente y promotor cultural, concibió y puso en marcha el evento. Con el paso de los años, se consolidó como una de las celebraciones gastronómicas más representativas del país.

En sus primeros años, el festival se desarrollaba en una sola noche, reuniendo principalmente a visitantes locales y departamentales. Luego, el evento creció y alcanzó nivel nacional e internacional.

Actualmente, el festival atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros, consolidándose como uno de los principales eventos gastronómicos del país.

Desde hace cinco años, el festival se complementa con la Feria Mangoré de emprendedores, que también se desarrolla en ambas fechas, en la Plaza Mariscal Estigarribia, donde el público puede disfrutar de gastronomía típica, expresiones artísticas y artesanías en distintos stands.

La mística del festival gira en torno al batiburrillo (o batisburrillo), un plato originario del País Vasco, España.

Fue introducido en San Juan Bautista en la década de 1920 por el inmigrante español Sebastián Sasiaín, quien lo preparaba en verbenas y encuentros vecinales. Originalmente era una picada de vísceras de cerdo y oveja, pero actualmente se prepara con menudencias de ganado vacuno, verduras, especias y picante.

El chorizo sanjuanino se elabora con carne porcina y vacuna, condimentada con locote ky’ýi (picante) y sal. Esta receta fue popularizada por Aníbal Amarilla y su esposa María Caballero de Amarilla en la década de 1960, primero en cantinas de fiestas y luego en reuniones familiares y eventos sociales.

El siriki es un aperitivo preparado con caña blanca de 40°, limón sutil, hielo en cubitos y soda. Fue creado también por Sebastián Sasiaín, quien, al pronunciar la palabra syryky (trago largo), dijo siriki, dando origen al nombre. Popularmente, también se lo llama chiriki.

XXV Edición del Festival

Los días viernes 30 y sábado 31 de enero se desarrollará la XXV edición del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino.

Como en los últimos cinco años, las actividades comenzarán a las 10:00 con la Feria Mangoré de emprendedores en la Plaza Mariscal Estigarribia, donde se exhibirán productos artesanales y delicias culinarias de la región, con la actuación de La Retroband.

El festival central se iniciará a las 21:00 en la Plaza Boquerón. La primera noche contará con la participación de grupos locales y nacionales, mientras que la segunda sumará artistas internacionales.

En el escenario se presentarán Chabely Fretes, Néstor Damián Girett, Estilos Band y Grupo Generación.

Entre los invitados internacionales destacan los chamameceros Los Alonsitos y Grupo Irundy. Además, por primera vez, se incorporará un grupo de cumbia juvenil, LA T & LA M, dirigido a los asistentes más jóvenes.