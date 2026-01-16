Otorgan arresto domiciliario a conocido robamotos “Peterete” en Coronel Oviedo

La resolución ordena que el imputado cumpla reclusión domiciliaria en una vivienda del barrio San Juan, sobre las calles Boquerón casi Tacuarí, en Coronel Oviedo.

El documento judicial detalla incluso las características del inmueble donde deberá permanecer: casa de material cocido, color cremita y gris oscuro, de dos pisos, con techo de chapa, puerta de madera negra, ventanas de vidrio y portón metálico.

La medida incluye vigilancia aleatoria de efectivos policiales, además de la posibilidad de controles sorpresivos por parte del Ministerio Público.

El juez también prohibió expresamente que Flores abandone el domicilio sin autorización judicial, bajo advertencia de que, en caso de incumplimiento, se revocará la medida y se decretará su prisión preventiva. Asimismo, se estableció una caución juratoria del imputado como requisito previo al cumplimiento del arresto domiciliario.

Para garantizar la medida, fue comisionada la Subcomisaría de Costa Alegre, cuyos agentes deberán constituirse en la vivienda señalada, labrar acta de lo actuado y remitir el informe al Juzgado. Además, se libró oficio al Director de Policía del departamento de Caaguazú para asegurar el control aleatorio del procesado.

Cabe recordar que Cristian Rafael Flores, alias “Peterete”, es un conocido robamotos de Coronel Oviedo, recientemente detenido tras ser sorprendido luego de sustraer una motocicleta en el barrio San Luis, hecho que reavivó la preocupación ciudadana por la reincidencia de este tipo de delincuentes.

Pese a sus antecedentes y reiteradas detenciones, la Justicia optó por otorgarle una medida alternativa a la prisión, decisión que ya genera críticas y malestar entre vecinos, quienes temen que el sindicado vuelva a delinquir.

Al respecto, ABC intentó conversar con el juez Armando Mendoza, pero el mismo no atendió su teléfono celular con terminación 147. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.