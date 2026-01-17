Fiscalía allanó tres viviendas y detuvo a presunto feminicida de Mariano Roque Alonso

En el operativo, acompañado por personal del Departamento de Homicidios, Criminalística y efectivos policiales, se procedió a la aprehensión de un hombre, quien sería el principal sospechoso de feminicidio de Mariano Roque Alonso.

Según los primeros elementos obtenidos, el mismo habría sido captado en imágenes de circuito cerrado en las inmediaciones del lugar del hallazgo en fechas cercanas al hecho.

Los allanamientos se realizaron en tres viviendas ubicadas en las ciudades de Limpio, San Lorenzo y Mariano Roque Alonso, donde fueron incautadas diversas evidencias de interés para la investigación, entre ellas prendas de vestir, dispositivos electrónicos, documentos y otros elementos que serán sometidos a peritaje.

El Ministerio Público continúa con la producción de diligencias, análisis de evidencias y recolección de elementos probatorios para el esclarecimiento del hecho y la determinación de responsabilidades penales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy