17 de enero de 2026 - 11:44

Fiscalía allanó tres viviendas y detuvo a presunto feminicida de Mariano Roque Alonso

Seis mujeres, entre ellas una niña de 12 años, fueron víctimas de feminicidios en las primeras dos semanas de 2026. Foto ilustrativa.

El agente fiscal de Mariano Roque Alonso, Itálico Adriano Rienzi, encabezó un allanamiento en el marco de una causa por presunto feminicidio, relacionada con un cuerpo hallado en un inmueble baldío de dicha ciudad.

En el operativo, acompañado por personal del Departamento de Homicidios, Criminalística y efectivos policiales, se procedió a la aprehensión de un hombre, quien sería el principal sospechoso de feminicidio de Mariano Roque Alonso.

Según los primeros elementos obtenidos, el mismo habría sido captado en imágenes de circuito cerrado en las inmediaciones del lugar del hallazgo en fechas cercanas al hecho.

Los allanamientos se realizaron en tres viviendas ubicadas en las ciudades de Limpio, San Lorenzo y Mariano Roque Alonso, donde fueron incautadas diversas evidencias de interés para la investigación, entre ellas prendas de vestir, dispositivos electrónicos, documentos y otros elementos que serán sometidos a peritaje.

El Ministerio Público continúa con la producción de diligencias, análisis de evidencias y recolección de elementos probatorios para el esclarecimiento del hecho y la determinación de responsabilidades penales.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.