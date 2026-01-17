Nacionales
Pedro Juan Caballero: imputan a padres de la bebé de 9 meses que dio positivo a marihuana en sangre

La fiscal de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura, confirmó que imputó a los padres de la beba de 9 meses que se intoxicó con marihuana. Los afectados por la acción penal son adictos a las drogas, según estudios practicados a los mismos. La pequeña había sido hospitalizada el pasado 9 de enero con un cuadro de somnolencia y, tras ser dada de alta, quedó bajo los cuidados de una abuela, según informaron desde el Ministerio Público.

Por Eder Rivas

La fiscal de turno de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura, abrió una causa penal por violación del deber de cuidado tras el hallazgo de marihuana en la sangre de una beba de 9 meses.

En ese marco, formuló imputación por dicho delito contra los padres de la pequeña que había sido ingresada al servicio de Pediatría del Hospital Regional de Salud Pública de esta ciudad con un cuadro de somnolencia el pasado 9 de enero, según una denuncia presentada por el Ministerio de la Defensa Pública a través de la abogada Carolina Medina, del fuero especializado de Niñez y Adolescencia en esta capital departamental.

“Se les practicó el análisis de toxicología a la beba y a sus padres (el padre, de 25 años, y la madre, de 21) y ante la constatación de la presencia de drogas peligrosas, el Ministerio Público ha presentado la imputación correspondiente”, señaló la fiscal.

La misma detalla que el examen toxicológico practicado a la beba dio positivo a marihuana y el realizado a sus padres dio positivo a la misma droga, además de cocaína.

“Se nota que son muy adictos a las drogas”, puntualizó la agente interviniente.

Oficina de PJC del Ministerio de la Defensa Pública.
Imputados deberán seguir tratamiento médico

Uemura explicó el alcance de la acción penal que ahora pesa sobre los padres de la beba de 9 meses intoxicada con marihuana en Pedro Juan Caballero y en ese sentido indicó que, si bien los mismos afrontarán el proceso penal en libertad, deberán someterse a un tratamiento médico de rehabilitación.

“Una de las reglas que hemos solicitado (al juzgado penal) es que los imputados acudan a un centro de desintoxicación, teniendo en cuenta que tienen niños pequeños a su cargo”, expresó Uemura.

El segundo caso de intoxicación de niños pequeños con marihuana en menos de una semana, fue puesto a consideración de la opinión pública el viernes último cuando la abogada Carolina Medina informó que la beba intoxicada fue rescatada, al igual que sus dos hermanos, uno de 2 y otro de 4 años, quienes quedaron provisoriamente bajo los cuidados de la abuela paterna.