Atención: estas serán las zonas que pasarán el domingo sin electricidad

Este domingo, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento y mejora en distintas zonas del país. Estas intervenciones buscan optimizar la red eléctrica, renovando cables y ajustando líneas para garantizar un suministro más seguro y confiable a los usuarios.

Los trabajos programados afectarán a varios barrios de Asunción, Fernando de la Mora, Ñemby y Pilar. Entre las tareas previstas se incluyen la construcción y tendido de cables protegidos, reparación de líneas existentes y el cambio de conductores en media tensión.

Los barrios que estarán sin energía este domingo son:

Asunción:

Barrio Santísima Trinidad : Sobre Gral. Delgado entre Avda. Artigas, Teodoro Rojas, Cap. Pedro Valdivia, Ravizza, Avda. Sacramento, Del Espíritu Santo y Vía Férrea; sobre Del Espíritu Santo entre Avda. Sacramento, Tte. Andino y Tte. Del Valle; sobre Cap. Pedro Valdivia entre Cnel. Montiel, Gral. Delgado y Juana Carrillo. Horario: 08:00 a 18:00

Barrio Villa Aurelia Emilio Pastore desde Facundo Machaín hasta Teresa Lamas Carisimo; Isaac Kostianovsky desde Sergio Conradi hasta Ramon García; Rivarola Matto desde Avda. Guido Boggiani hasta Emiliano Pastore; Teresa Lamas Carísimo desde Avda. Guido Boggiani hasta Emiliano Pastore; Avda. Guido Boggiani desde Rivarola Matto hasta Avda. Eusebio Ayala. Horario: 08:30 a 11:30

Fernando de la Mora:

Barrio San Juan: Ceferino Ruiz desde Avda. Defensores del Chaco hasta Fortín Toledo. Horario: 08:00 a 18:00.

Ñemby:

Barrio Mbocayaty: 29 de Setiembre desde Acceso Sur hasta Villa Hayes; Las Perlas desde 1° de Marzo hasta Alaska; María Auxiliadora desde 29 de Setiembre hasta 25 de Diciembre; Defensores del Chaco desde Panchito López y 29 de Diciembre; San Miguel desde 29 de Setiembre hasta Segunda. Horario: 08:00 a 18:00

Pilar:

Manufactura Pilar - Ñeembucú. Horario: 06:00 a 14:30

Recomendaciones

Se aconseja a los vecinos de todas las zonas mencionadas: