18 de enero de 2026 - 01:22

Atención: estas serán las zonas que pasarán el domingo sin electricidad

Imagen de archivo de funcionarios de la Ande trabajando.

Este domingo, varias zonas puntuales de cuatro ciudades del país sufrirán cortes programados de electricidad. La ANDE realizará trabajos de mejora en la red, por lo que se recomienda a los pobladores tomar precauciones durante los horarios indicados

Por ABC Color

Este domingo, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento y mejora en distintas zonas del país. Estas intervenciones buscan optimizar la red eléctrica, renovando cables y ajustando líneas para garantizar un suministro más seguro y confiable a los usuarios.

Los trabajos programados afectarán a varios barrios de Asunción, Fernando de la Mora, Ñemby y Pilar. Entre las tareas previstas se incluyen la construcción y tendido de cables protegidos, reparación de líneas existentes y el cambio de conductores en media tensión.

Los barrios que estarán sin energía este domingo son:

  1. Asunción:
  • Barrio Santísima Trinidad: Sobre Gral. Delgado entre Avda. Artigas, Teodoro Rojas, Cap. Pedro Valdivia, Ravizza, Avda. Sacramento, Del Espíritu Santo y Vía Férrea; sobre Del Espíritu Santo entre Avda. Sacramento, Tte. Andino y Tte. Del Valle; sobre Cap. Pedro Valdivia entre Cnel. Montiel, Gral. Delgado y Juana Carrillo. Horario: 08:00 a 18:00
  • Barrio Villa Aurelia Emilio Pastore desde Facundo Machaín hasta Teresa Lamas Carisimo; Isaac Kostianovsky desde Sergio Conradi hasta Ramon García; Rivarola Matto desde Avda. Guido Boggiani hasta Emiliano Pastore; Teresa Lamas Carísimo desde Avda. Guido Boggiani hasta Emiliano Pastore; Avda. Guido Boggiani desde Rivarola Matto hasta Avda. Eusebio Ayala. Horario: 08:30 a 11:30
  1. Fernando de la Mora:
  • Barrio San Juan: Ceferino Ruiz desde Avda. Defensores del Chaco hasta Fortín Toledo. Horario: 08:00 a 18:00.
  1. Ñemby:
  • Barrio Mbocayaty: 29 de Setiembre desde Acceso Sur hasta Villa Hayes; Las Perlas desde 1° de Marzo hasta Alaska; María Auxiliadora desde 29 de Setiembre hasta 25 de Diciembre; Defensores del Chaco desde Panchito López y 29 de Diciembre; San Miguel desde 29 de Setiembre hasta Segunda. Horario: 08:00 a 18:00
  1. Pilar:
  • Manufactura Pilar - Ñeembucú. Horario: 06:00 a 14:30

Recomendaciones

Se aconseja a los vecinos de todas las zonas mencionadas:

  • Tomar precauciones durante los horarios del corte.
  • Prestar especial atención a hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad pública.
  • Considerar en todo momento la línea como energizada por seguridad.