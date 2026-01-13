ANDE alerta sobre fraude que circula en redes sociales

El material fraudulento del que alerta la ANDE, busca captar víctimas mediante promesas de rendimientos financieros desproporcionados. Según se observa en las capturas denunciadas por la estatal, los estafadores instan a las personas a realizar “inversiones” desde G. 2.000.000, con la engañosa promesa de generar ingresos mensuales de hasta G. 20.000.000.

Desde la ANDE señalan que la institución no tiene ninguna relación con este supuesto esquema. El video en cuestión utiliza técnicas de edición para simular un anuncio oficial, aprovechando la figura de la máxima autoridad del ente para generar una falsa sensación de seguridad.

“La ANDE no promueve, no gestiona ni respalda ningún programa de inversión, plataforma digital o sitio web que solicite dinero a la ciudadanía bajo promesas de rentabilidad”, indica el comunicado.

Ante el aumento de este tipo de ciberdelitos, la institución insta a la población a mantenerse alerta y a no proporcionar datos personales ni realizar transferencias de dinero a desconocidos.

