Economía
13 de enero de 2026 - 19:35

ANDE alerta sobre fraude que circula en redes sociales

La ANDE emitió un comunicado que alerta sobre falsa información que circula en las redes sociales.
La ANDE emitió un comunicado que alerta sobre falsa información que circula en las redes sociales.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitió un comunicado para advertir a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa digital que circula en redes sociales. Se trata de un video manipulado que utiliza de manera ilícita la imagen del presidente de la institución para promocionar un inexistente “Programa de Inversión Ciudadana ANDE 2026”.

Por ABC Color

El material fraudulento del que alerta la ANDE, busca captar víctimas mediante promesas de rendimientos financieros desproporcionados. Según se observa en las capturas denunciadas por la estatal, los estafadores instan a las personas a realizar “inversiones” desde G. 2.000.000, con la engañosa promesa de generar ingresos mensuales de hasta G. 20.000.000.

Desde la ANDE señalan que la institución no tiene ninguna relación con este supuesto esquema. El video en cuestión utiliza técnicas de edición para simular un anuncio oficial, aprovechando la figura de la máxima autoridad del ente para generar una falsa sensación de seguridad.

Lea más: ANDE arranca el año 2026 con varios temas pendientes y desafíos críticos

“La ANDE no promueve, no gestiona ni respalda ningún programa de inversión, plataforma digital o sitio web que solicite dinero a la ciudadanía bajo promesas de rentabilidad”, indica el comunicado.

Ante el aumento de este tipo de ciberdelitos, la institución insta a la población a mantenerse alerta y a no proporcionar datos personales ni realizar transferencias de dinero a desconocidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy