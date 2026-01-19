Niño de 9 años sufrió mordedura de serpiente cascabel en Itapúa Poty

Un niño de 9 años fue mordido el domingo, en horas de la noche, por una serpiente cascabel (Crotalus durissus terrificus) en el patio de su vivienda en la compañía Tacuapí del distrito de Itapúa Poty.

Cuando sus padres se percataron del hecho, mataron a la serpiente para verificar a qué especie pertenecía cuando llegaran los asistentes.

El menor fue auxiliado por Bomberos Voluntarios Azules, quienes lo trasladaron hasta la Unidad de Salud Familiar Ampliada de Edelira. Posteriormente, el niño fue llevado al Hospital General de Itapúa.

Según describieron los voluntarios que lo asistieron, el menor recibió la mordedura en el pie.

El patio de la vivienda estaba a oscuras en el lugar del ataque, por lo que era difícil divisar al animal, según refirieron.

El comandante de los bomberos, Chester Fischer, indicó que las lluvias y el calor generan un clima húmedo que hace que las serpientes se acerquen a zonas habitadas.

El director del Hospital General de Itapúa, Juan María Martínez, indicó que el paciente se encuentra estable y que fue medicado con antiveneno polivalente, que se encuentra disponible en caso de accidentes ofídicos en la región.

Serpiente cascabel

Famosa por el “cascabel” en su cola y el particular sonido que hace, la serpiente cascabel recibe en Paraguay el nombre de “mbói chini” y es identificable también por sus manchas geométricas grisáceas con bordes blancos y negros.

Suelen crecer hasta 180 centímetros de longitud y administran un veneno neurotóxico capaz de causar parálisis progresiva, ceguera, desórdenes auditivos y posiblemente parálisis respiratoria, efectos que podrían ser fatales sin tratamiento.

Es un depredador de roedores y son relativamente agresivas. Suelen atacar en casos en que se sientan amenazadas.