Asaltantes armados redujeron a una pareja y robaron un vehículo en Carlos Antonio López

Tres hombres armados perpetraron un violento asalto domiciliario en el barrio San Isidro, del distrito de Carlos Antonio López, alrededor de las 21:00 del jueves último, donde redujeron a una pareja y se apoderaron de un automóvil tras no encontrar dinero en efectivo.

La víctima fue identificada como Gregorio Faría Martínez (58), quien se encontraba en el patio de su vivienda cuando fue sorprendido por los desconocidos. Los sujetos vestían ropas camufladas, pasamontañas y portaban armas de fuego, presumiblemente revólveres, según la denuncia.

Los maleantes maniataron tanto a Faría Martínez como a su esposa, para luego inspeccionar el interior de la casa en busca de objetos de valor. Al no hallar efectivo, los asaltantes se llevaron un automóvil Toyota Vitz, año 2005, de color azul, con matrícula AAUK 681, que se encontraba estacionado en el domicilio.

El vehículo está registrado a nombre de Julián Núñez Alarcón, hijo de la víctima, quien había regresado recientemente del extranjero y luego volvió a viajar, dejando el rodado en la vivienda familiar. Según la presunción del afectado, esta situación pudo haber motivado el ataque, ya que los delincuentes habrían creído que en la casa había dinero.

La denuncia fue realizada este viernes por la mañana ante la Comisaría 20ª de la zona. El personal convocó a personal técnico e informó al fiscal de turno, Luis Caballero.