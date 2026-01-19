San Estanislao: preocupados por el bajo precio del producto de la variedad “sésamo blanco”

En la zafra 2025-2026, muchos agricultores están incursionando en la siembra de la variedad negra, cuyo precio se encuentra en G. 10.000 por kilogramo en el mercado nacional. Sin embargo, el precio del tipo “sésamo blanco” está en un promedio de G. 4.000, muy por debajo de lo que habitualmente se paga, explicaron agricultores dedicados al cultivo de la oleaginosa.

Productores de distintas localidades del departamento de San Pedro se manifestaron en la ciudad de Gral. Resquín. El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, y el viceministro, Juan Molinas, llegaron al lugar de protesta con la intención de llegar a un acuerdo de compromiso.

Alejandro Colmán, del distrito de Lima, explicó que durante la conversación mantenida con el ministro del MAG y su gabinete no se pudo consensuar una estrategia alternativa que pueda servir como solución al problema relacionado con el precio del producto en el mercado nacional.

Explicó que, según la propuesta de los representantes del Ministerio de Agricultura, la institución puede proveer otro tipo de ayuda y no al mejoramiento del precio que actualmente se paga en nuestro mercado. Mencionó que los agricultores piden que por lo menos puedan vender a G. 8.000 el kilogramo para saldar los gastos de la producción.

Apoyo económico

Alejandro Colmán subrayó que los productores necesitan un fuerte apoyo económico para poder salir del aprieto en que se encuentra la mayoría de los sesameros de todo San Pedro.

Dionisio Fernández, del asentamiento Sebastián Larroza, de Santaní, refirió que los agricultores están esperanzados de que las autoridades de las instituciones correspondientes puedan encontrar alguna salida para que los cultivadores de la variedad “sésamo blanco” puedan obtener un poco de ganancia, enfatizó.

Precio del producto

El gerente de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de la parte sur de San Pedro, Óscar López, explicó que el precio del sésamo y de muchos otros productos que se exportan depende en gran medida del mercado internacional. Ante esto, es muy difícil fijar un costo promedio de este importante rubro alternativo de los agricultores, mencionó.

Superficie de siembra

En todo el departamento de San Pedro, la superficie de siembra del sésamo no supera las 6.000 hectáreas, según los datos que se manejan.