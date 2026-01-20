Bomberos de Villa Elisa socorrieron a hombre que quedó atrapado en el portón de su casa

Un hombre intentó salir de la vivienda donde habita trepando el portón, pero un mal cálculo terminó haciendo que una de las puntas de lanza se incruste en su mano y quede atrapado.

Ezequiel Ramos, comandante de la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, comentó que esta persona expresó que no tenía la llave en ese momento y por eso intentó salir pasando por encima del portón.

“Esta persona estuvo atrapada cerca de 40 minutos, hasta que uno de los vecinos lo escuchó, llamó al 911 y ellos nos solicitaron el apoyo correspondiente”, explicó.

Teniendo en cuenta la herida, el comandante señaló que tuvieron que cortar ambos lados de la lanza para poder liberar la mano de esta persona y luego llevarla al hospital para recibir el tratamiento correspondiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Bomberos de Villa Elisa apelan a la solidaridad ciudadana para adquirir un carro hidrante

Momentos después, los dueños de la casa llegaron hasta el lugar y confirmaron que esta persona, quien era adicta pero se encontraba en abstinencia, residía en el lugar, con lo que se descartó un intento de robo.