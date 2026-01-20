Camioneta embiste a motocicleta en la ruta PY02 y deja cinco heridos, incluido un niño

El siniestro ocurrió en el kilómetro 129 de la ruta PY02, en jurisdicción de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, sobre un tramo recto, con señalización y buena iluminación, según el informe policial.
De acuerdo con el reporte de la comisaría jurisdiccional, el primer vehículo involucrado fue una camioneta Toyota roja, chapa AATF-292, conducida por Walter Vázquez (60), domiciliado en Moras Cue, quien estaba acompañado por Cristina Noemí Aquino de Vázquez (58) y Cristina Gisel Vázquez Aquino (29).
El segundo rodado fue una motocicleta Taiga negra, chapa 126-ABUA, guiada por Quintín Florentín Ríos (60), quien llevaba como acompañante a un niño de 7 años, ambos domiciliados en Coronel Oviedo.
Tras el impacto, los cinco ocupantes de ambos vehículos resultaron heridos, por lo que fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales. Los conductores de ambos rodados fueron sometidos a la prueba de alcotest, arrojando resultado negativo.
Según la versión preliminar del conductor de la camioneta, el accidente se habría producido por una presunta imprudencia del motociclista, circunstancia que será confirmada mediante las pericias correspondientes. Ambos vehículos quedaron depositados en la sede policial, mientras agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística prosiguen con la investigación para determinar responsabilidades.