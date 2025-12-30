Nacionales
30 de diciembre de 2025 - 19:22

Imputan a chofer del bus Guaireña por fatal accidente en Coronel Oviedo

Vuelco del bus de la empresa guaireña que causó dos muertes en Coronel Oviedo.
Vuelco del bus de la empresa guaireña que causó dos muertes en Coronel Oviedo. CAZENAVE

CORONEL OVIEDO. La Fiscalía imputó por homicidio culposo al conductor del ómnibus de la empresa Guaireña que volcó el pasado 17 de diciembre en el kilómetro 146 de la Ruta PY02 y dejó como saldo dos personas fallecidas en esta ciudad. El procesado es Ever Rubén Leiva Arrúa (38), quien se encontraba al mando del bus siniestrado y es señalado como el principal responsable del accidente fatal ocurrido cuando el colectivo retornaba desde Brasil.

Por Víctor Daniel Barrera

La imputación fue presentada por la agente fiscal Lourdes Soto, quien sustenta su decisión en el informe policial, el acta de procedimiento fiscal y el reporte de telemetría/GPS proporcionado por la propia empresa Guaireña S.R.L.

De acuerdo con el monitoreo satelital, el ómnibus circulaba al momento del percance a velocidades de entre 102 y 106 kilómetros por hora, superando ampliamente el límite máximo permitido para buses, que es de 90 km/h. La Fiscalía considera que la excesiva velocidad impidió al conductor mantener el control del rodado, lo que derivó en el vuelco del colectivo al costado de la ruta.

A raíz del siniestro perdieron la vida Mauricio David Aguilera Coronel (17) y Liz Concepción Martínez Fariña (42), ambos pasajeros del bus.

En el marco de la investigación, se aguarda la extracción de los datos del tacógrafo, equipo que permitirá conocer con precisión las horas de conducción, la velocidad y las maniobras realizadas durante todo el trayecto.

Asimismo, no se descarta que el acompañante del conductor también sea sometido al proceso investigativo.