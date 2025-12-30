Realizan pericia accidentológica del vuelco fatal de bus Guaireña en Coronel Oviedo

El procedimiento se desarrolló en el sitio exacto del siniestro, con presencia de la fiscal Lourdes Soto, peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional y familiares de las víctimas fatales, quienes acompañaron de cerca las diligencias en busca del esclarecimiento total del hecho.

Lea más: Aún no hay imputados por vuelco de bus que dejó dos muertos en Coronel Oviedo

Hasta el momento no hay personas imputadas en la causa; sin embargo, la fiscal interviniente, Lourdes Soto, indicó que en las próximas horas podrían surgir novedades dentro del proceso investigativo, a partir de los datos técnicos recabados durante la pericia. Comentó que ya se cuentan con las imágenes del circuito cerrado de la cabina de pasajeros, así como también del informe preliminar de los peritos que realizaron el levantamiento de datos el mismo día del accidente.

Durante la intervención, los familiares volvieron a exigir justicia, portando remeras con la imagen de las víctimas y la frase “Justicia para Mauri y Liz”, en medio de la expectativa por la determinación de responsabilidades.

El marido de la mujer fallecida, Bartolomé Garcete Rojas, señaló que siguen de cerca la investigación del caso y que confían plenamente en el proceso de la Fiscalía. Indicó que existen pruebas suficientes para llegar a los responsables del hecho y que tienen la esperanza de que se llegue a esclarecer el caso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Dos muertos al volcar bus que regresaba de un viaje de egresados a Brasil

La abogada querellante de los familiares de las víctimas, Carina Fariña, manifestó que los familiares piden justicia por la muerte de dos personas y que la querella solicita la imputación del conductor del bus, a quien consideran responsable del accidente. Comentó que existen elementos suficientes para tomar una determinación y que la querella exigirá al Ministerio Público que se proceda a identificar y procesar a los responsables del accidente fatal.