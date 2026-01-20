Essap: vecinos denuncian que les llega agua turbia y con mal olor desde hace cuatro meses

Desde hace cuatro meses, vecinos del barrio Dr. Francia de Asunción, a pasos del centro, reciben agua de mala calidad por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), a cargo de Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista). El agua, aseguran, no es apta para el consumo.

La turbiedad es tan extrema que los vecinos no pueden lavar sus prendas sin que estas terminen totalmente manchadas. La ropa blanca termina con un tinte rosado y las telas claras quedan inutilizables tras el contacto con el agua. Mirtha Sanabria, una de las denunciantes, relató que la suciedad es constante y afecta el día a día.

Lea más: Bañado Sur: 80 familias de Asunción reclaman a Essap acceso a agua potable

El acto básico de bañarse se ha transformado en un riesgo, pues el agua sale marrón de forma imprevista. Los afectados lamentan que a veces se dan cuenta del problema recién cuando ya están utilizando el agua.

Agregan que la problemática no es aislada, ya que se extiende por todo el vecindario y afecta a múltiples manzanas a la redonda. Vecinos que viven a pocas cuadras de distancia comparten el mismo relato de cañerías rotas y falta de presión. Las intervenciones de la estatal son parches temporales que no solucionan el inconveniente de fondo en la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indignados

Sanabria, vecina del barrio contó que pese al servicio deficiente, ellos deben pagar mensualmente por este, lo que les genera mucha indignación. “Yo lloré y todo porque te da rabia, ya que estamos pagando mensualmente y no es poco, más de G. 150.000. Inclusive nos cobran el desagüe pluvial que nosotros no tenemos tampoco”, reclamó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un intento de solución, contaron que instalaron filtros en algunas casas, pero estos se ven rápidamente rebasados. La suciedad es tan densa que los dispositivos quedan saturados de sedimentos en muy poco tiempo de uso.

Lea más: Desastroso: Essap dejó 40 baches en 500 metros en una calle de Lambaré

La vecina comentó lo difícil que es mantener limpias las camisas blancas de trabajo de su hijo abogado. Lamentó que pese a vivir en la capital del país, no cuenten con condiciones mínimas de higiene básica.