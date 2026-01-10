Desastroso: Essap dejó 40 baches en 500 metros en una calle de Lambaré

Vecinos del barrio Mariscal López, en Lambaré, denuncian el calamitoso estado en el que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), a cargo de Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista), dejó hace un mes la calle Las Palmas, tras una intervención para el traslado de cañerías de la de la calzada a la acera. Lo que debió ser una mejora para el barrio, se convirtió en un calvario, luego de que la estatal dejara zanjas abiertas en la calle y las veredas.

En apenas 500 metros, entre el cruce con la avenida Bruno Guggiari hasta la avenida Luis María Argaña, los vecinos contaron más de 40 peligrosos baches. Mario Ávalos, vecino, dijo que los conductores deben realizar maniobras arriesgadas para no dañar sus vehículos en los enormes cráteres, que son una trampa mortal.

Agregó que la situación empeora con las lluvias de esta temporada, que ocultan la profundidad de los pozos. En el lugar ya se reportaron varios accidentes de motociclistas, debido a esta situación, reportó.

La obra también dejó veredas totalmente intransitables, representando un grave riesgo para todos los peatones. Niños, adultos mayores y personas con discapacidad visual y motriz no pueden circular con seguridad frente a sus casas. Caminar por el barrio Mariscal López se ha vuelto una actividad de alto riesgo.

Descoordinación

Según la propia Essap, la intervención en el sitio inició el 1 de diciembre, como parte del “Plan 500 km“, un proyecto de renovación de sus redes para modernizar las tuberías obsoletas de Asunción y alrededores, con un presupuesto total de G. 96.000 millones. La ejecución en Lambaré, en cambio, dejó en evidencia una falta de previsibilidad y respeto al ciudadano.

Además, desnudó la falta de coordinación con al Municipalidad de Lambaré, a cargo de Rosa “Guido” González (ANR-cartista), perteneciente al mismo sector interno del partido colorado que Bernal, titular de la Essap.