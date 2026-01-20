San Juan Bautista: vecinos denuncia inacción de la Municipalidad para intervenir en patios baldíos

Un grupo de vecinos del barrio Virgen de Lourdes denunció la inacción de la Municipalidad ante la falta de intervención en un terreno baldío, también de propiedad municipal, ubicado en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones.

En el lugar los carriteros arrojan basura, incluso cadáveres de animales muertos. La intensa maleza evidencia la falta de limpieza desde hace un tiempo prolongado, situación que favorece la proliferación de mosquitos transmisores de arbovirus y la presencia de alimañas como víboras y alacranes.

Lea más: Senepa no tiene casos sospechosos y positivos de arbovirosis en Misiones

“Ya estamos en una situación complicada con mis vecinos porque la zona está demasiado sucia. Esto ocasiona la aparición de alimañas peligrosas como víboras y alacranes, además de la proliferación de mosquitos”, indicó Rubén Rodríguez, uno de los denunciantes.

Rodríguez señaló además que personas ajenas al barrio arrojan basura de manera constante y clandestina. “Pedimos una intervención urgente de la Municipalidad. Yo cuento con una máquina y puedo realizar la limpieza frente a mi propiedad e incluso una limpieza general, siempre que la institución municipal colabore con el combustible”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Situaciones similares se registran en otros sectores de la ciudad. En el barrio Concepción, vecinos denuncian la existencia de un extenso terreno baldío en total estado de abandono, cubierto de maleza y con gran cantidad de residuos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mismo barrio, otra preocupación es una estación de servicio abandonada, cubierta de maleza, con presencia de escombros y estructuras de hierro, lo que la convierte en un potencial criadero del mosquito transmisor del dengue, zika y chikunguña.

Al respecto, el encargado de Aseo Urbano, Romilio Aranda, afirmó que está al tanto de las denuncias que se repiten desde hace varios días. “Lastimosamente hay personas inescrupulosas que, pese a los esfuerzos del municipio, continúan arrojando basura en el lugar, principalmente los llamados motocarriteros”, expresó.

Aranda agregó que el municipio realiza la limpieza y retira los residuos, pero posteriormente vuelven a arrojar basura en el mismo sitio. “Es una situación difícil de combatir. Incluso tenemos conocimiento de que algunos vecinos se apropian del lugar y cobran una especie de ‘peaje’ a los motocarriteros para que depositen allí los residuos”, sostuvo.

Finalmente, indicó que actualmente se encuentran realizando trabajos de limpieza en el camposanto y que, una vez concluidas esas tareas, se procederá a intervenir las zonas denunciadas.

Senepa no tiene casos sospechosos ni positivos de arbovirus

Por su parte, desde el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) informaron que, hasta la fecha 20 de enero de 2026, no se registran casos positivos ni sospechosos de dengue, zika ni chikunguña.

En ese sentido, el jefe del sector uno de la institución, Agustín Caballero, señaló que, de igual manera, continúan realizando trabajos de rastrillaje en los diferentes barrios, visitando viviendas para brindar recomendaciones a los ciudadanos. Además, indicó que en caso de detectar terrenos baldíos con potenciales criaderos de mosquitos, se notifica a la Municipalidad para que tome intervención.

Caballero añadió que también se llevan adelante fumigaciones preventivas de manera constante en lugares de alta concurrencia de personas, como plazas, iglesias y el camposanto.