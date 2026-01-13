Senepa no tiene casos sospechosos y positivos de arbovirosis en Misiones

En las últimas semanas del 2025 y en estos primeros 13 días del 2026 no se registran casos positivos ni sospechosos de arbovirosis, es decir dengue, zika y chikunguña, en San Juan Bautista, San Miguel y Villa Florida, zona correspondiente al sector uno del Senepa.

El jefe del sector, Agustín Caballero comentó que “en las últimas semanas epidemiológicas de lo que fue 2025 y el inicio del 2026, no tenemos ningún caso notificado por arbovirosis, ya sea dengue, zika o chikungunya. Eso es para nosotros una noticia realmente positiva”.

Mencionó que realizaron un “buen trabajo de prevención”. “La ciudadanía está ayudando, ya que son más conscientes en la eliminación de los criaderos“, indicó.

Realizó una comparación de esta época con el 2024 y mencionó que entonces se sufrió una epidemia por una cantidad importante de casos positivos de arbovirosis.

“Sabemos que en años anteriores, a esta altura, ya estábamos dentro de una epidemia por arbovirosis. Ahora podemos decir que no. Entonces, para nosotros eso es realmente muy positivo, ya que la ciudadanía en general está entendiendo el impacto que tiene esta enfermedad y cómo prevenirla”, agregó.

Caballero recalcó que no se debe bajar la guardia, ya que estamos en temporada de aguaceros, con lluvias intermitentes en cualquier hora del día, y eso significa eliminar cualquier recipiente que se tenga donde se pueda acumular agua estancada y pueda servir como criadero de los mosquitos.

También señaló que están realizando de manera constante fumigaciones preventivas en los lugares de hacinamiento de personas, tales como plazas, iglesias, camposanto.

Además, en estos días por protocolo estarán realizando la fumigación general de la plaza Boquerón y Mariscal Estigarribia, lugar donde se estará desarrollando la edición número 25 del festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino, ya que se tendrá una cantidad importante de concurrencia de personas por la actividad.