20 de enero de 2026 - 07:16

Vecinos de Tacumbú denuncian patio baldío con basura y piscina abandonada

Un patio baldío acumula basura y cuenta con una piscina abandonada en el barrio Tacumbú de Asunción, según denunciaron vecinos.Edgardo Romero

Vecinos del barrio Tacumbú denuncian el estado de abandono de un patio baldío que acumula basura y cuenta con una piscina sin mantenimiento. Según lamentan, el predio hoy genera serios riesgos sanitarios y temor por la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.

Por ABC Color

Un predio en total estado de abandono e insalubridad se encuentra ubicado sobre la calle Doctor Ignacio A. Pane, entre Colón y Montevideo, en el barrio Tacumbú de Asunción, según pudo constatar este martes un equipo de ABC TV.

El lugar está repleto de residuos domiciliarios y de otro tipo, lo que favorece la presencia de alimañas y representa un serio riesgo para la salud pública.

No obstante, lo que genera mayor preocupación entre los vecinos es la existencia de una piscina abandonada, que tras cada lluvia se convierte en un potencial criadero de mosquitos.

Todo tipo de residuos se acumulan en el patio baldío debido a su estado de abandono.

Intervención urgente

Los pobladores señalaron que, debido al abandono del terreno, personas arrojan todo tipo de basura. “La gente es, lastimosamente, maleducada”, lamentó una vecina.

La piscina se encuentra abandonada, por lo que, tras cada lluvia, se convierte en un potencial criadero de mosquitos.

Ante esta situación, los vecinos exigen la intervención urgente de la Municipalidad de Asunción y de otros entes competentes, ya que temen la proliferación de mosquitos y otros riesgos sanitarios.