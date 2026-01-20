Vecinos de Tacumbú denuncian patio baldío con basura y piscina abandonada

Un predio en total estado de abandono e insalubridad se encuentra ubicado sobre la calle Doctor Ignacio A. Pane, entre Colón y Montevideo, en el barrio Tacumbú de Asunción, según pudo constatar este martes un equipo de ABC TV.

El lugar está repleto de residuos domiciliarios y de otro tipo, lo que favorece la presencia de alimañas y representa un serio riesgo para la salud pública.

No obstante, lo que genera mayor preocupación entre los vecinos es la existencia de una piscina abandonada, que tras cada lluvia se convierte en un potencial criadero de mosquitos.

Intervención urgente

Los pobladores señalaron que, debido al abandono del terreno, personas arrojan todo tipo de basura. “La gente es, lastimosamente, maleducada”, lamentó una vecina.

Ante esta situación, los vecinos exigen la intervención urgente de la Municipalidad de Asunción y de otros entes competentes, ya que temen la proliferación de mosquitos y otros riesgos sanitarios.