Asunción: baches generan caos en ingreso y salida del microcentro

La ciudad de Asunción, administrada por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), enfrenta desde inicios de 2026 una verdadera crisis de vialidad, sobre todo, en torno al microcentro capitalino.

Enormes y profundos cráteres en la vía pública están bloqueando actualmente el acceso y salida a esta zona de la ciudad, donde miles de asuncenos, como habitantes de otras áreas del departamento Central llegan cada día para trabajar o estudiar.

Uno de los puntos más críticos se encuentra sobre la calle Azara, entre Estados Unidos y Tacuary, cerca de edificios públicos como la Casa Bicentenario de las Artes Visuales o la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. El enorme bache ocupa media calzada y permanece inundado por un caño roto de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

La fuga constante de agua acelera la erosión de la capa asfáltica, lo que aumenta progresivamente el tamaño del pozo. Esta situación obliga a los conductores a realizar maniobras peligrosas para evitar daños en sus vehículos.

El pozo representa un verdadero riesgo para los usuarios del transporte público, cuya parada se encuentra precisamente frente al pozo. Además del riesgo de accidentes, el sitio, que debería ofrecer confort y seguridad a los pasajeros, está inutilizable y es peligroso para ellos. El paso de los autos arroja agua y restos de asfalto hacia el sitio donde aguardan los pasajeros.

Operativo “maquillaje”

El agua que brota del pozo corre libremente por la calzada, provocando la aparición de nuevos agujeros en zonas aledañas. Esta crisis vial se extiende rápidamente, afectando la infraestructura de otras arterias importantes de la zona céntrica.

Aunque la gestión del intendente Bello intenta realizar tareas de bacheo, el trabajo de las cuadrillas resulta insuficiente. La Dirección de Vialidad no logra cubrir la demanda de reparaciones que el microcentro asunceno requiere con urgencia.

Calles como Luis Alberto de Herrera presentan deficiencias extremas desde su nacimiento, como Eduardo Víctor Haedo, en el barrio Dr. Francia hasta su cruce con Brasil. Asimismo, la avenida Artigas se ha convertido en un serio escollo para los automovilistas que circulan diariamente.

Recientemente, en Herrera y Caballero, los caños rotos de la Essap provocaron enormes baches que, tras la intervención de la comuna, simplemente se “mudaron” una cuadra en la esquina de Herrera y México. La falta de soluciones definitivas mantiene al tránsito de Asunción en un estado de bloqueo permanente.