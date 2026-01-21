Audio de concejal cartista sobre “eliminar” a la gobernadora desata repudio y pronunciamiento en Paraguarí

En el audio, que habría sido enviado a una tercera persona y posteriormente viralizado, se escucha al que sería el edil departamental Daniel Ortiz (colorado cartista) referirse a supuestas maniobras políticas contra la gobernadora, Norma Zárate de Monges (ANR-HC) y a la posibilidad de impulsar acciones en su contra. En el diálogo también se menciona a un “amigo”, que se presume sería el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja (ANR-HC).

Contenido del audio

En el audio difundido, se escucha al que sería el concejal departamental Ortiz expresar, en términos que fueron ampliamente cuestionados por su gravedad, lo siguiente:

“Me gustaría saber qué es lo que le plantean, pero yo te cuento: está ella, que quiere enfrentarnos, por eso quiere solucionar contigo. Contigo soluciona y después nos va a enfrentar. Por eso tenés que ver nomás ya el tema de la denuncia, y si les falta alguna cosa, avísame para que yo le hable al amigo”.

A continuación, se escucha señalar, como parte de una supuesta encomienda:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Me dijo también para que te mejore ya tu tema, y así es que, mano a la obra. Y a esta ahora tenemos que eliminarle, porque después va a ser un problema para nosotros, para nuestro futuro. Estos no son gente como nosotros, son gente mala. Tanto vos como yo estamos en guerra con ella, y si no hacemos las paces, por el oro del mundo, cuando nos tenga en sus manos nos va a pasar la factura. Con este tema ya no hay que retroceder”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que dijo la gobernadora

Consultada sobre el contenido del audio, la gobernadora Norma Zárate de Monges manifestó su sorpresa y preocupación. Señaló que desde el primer momento inició averiguaciones para identificar a la persona destinataria del mensaje, confirmando que se trataría de una mujer que, según indicó, la ataca de manera permanente y que ya habría estado incentivada y orientada para hacerlo.

Lea más: Juró la primera gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate

La jefa departamental afirmó que no esperaba este tipo de expresiones ni del concejal ni de ningún integrante de su entorno político. Dijo que quedó muy sorprendida, ya que, según señaló, se conoce a quién responde políticamente el concejal Ortiz.

Respecto al concejal Ortiz, señaló:

“Nosotros sabemos a quién corresponde y que es mano derecha de Juan Carlos Baruja. Estamos construyendo un equipo, varios consensos en distintos distritos para las intendencias. Es más, seguimos trabajando juntos a lo largo de este tiempo sin ningún inconveniente, por lo menos de mi parte, sin ninguna falla”.

Agregó que no está tranquila por la gravedad del hecho, aunque indicó que no cree que vaya a ocurrir algo grave. “Estamos haciendo más que nada el análisis político correspondiente, pero estoy sorprendida, emocionada. No esperaba esto de él ni de nadie”.

Aseguró que ella no tiene problemas con nadie. “Nunca fallamos con nadie, siempre nos portamos bien con la gente. Esto viene a descolocarnos en todos los sentidos, pero estamos firmes”, sostuvo.

La gobernadora afirmó que continuará trabajando y apoyando a los sectores políticos con los que viene articulando. “Vamos a seguir luchando y apoyando a los sectores políticos con quienes trabajamos. Es indignante, es sorprendente y es preocupante. Nadie me llamó hasta ahora, ni el concejal Ortiz, ni el ministro Baruja”, señaló.

Visiblemente conmocionada, afirmó que seguirá dentro del mismo proyecto político. “Nosotros pertenecemos al mismo proyecto político y seguimos en él, eso no cambia. Pero sí vamos a tomar las determinaciones y los cuidados correspondientes en las decisiones políticas departamentales. Esto nos hace reflexionar sobre todo lo que venimos construyendo y ver qué camino tomamos”, expresó.

Respecto a la frase “tenemos que eliminarle, porque después va a ser un problema para nosotros, para nuestro futuro”, indicó que se podrían configurar todo tipo de delitos dentro de esto, tanto penales como violencia contra la mujer, pero recalcó que no quiere victimizarse. “Creo que la prensa y la ciudadanía se van a dar cuenta quién fue responsable y quién es la víctima de todo esto”, afirmó.

“No nos vamos a amilanar. Al contrario, estamos fuertes, estamos firmes y seguimos trabajando. El trabajo no lo detiene nada, solo Dios, que al final de cuentas tiene la última palabra en nuestras vidas”, añadió.

Asimismo, aseguró que políticamente no podrán “eliminarla”. “No sé si cuando dijeron eliminar se referían a eliminarme en persona o eliminarme en la urna, porque eso no lo aclararon. Se puede entender de varias formas, pero políticamente no me van a eliminar”, sostuvo.

Indicó que nunca se había escuchado algo similar en el departamento. “Los celos políticos siempre existieron, pero dar este tipo de indicaciones tan drásticas me parece lamentable”, expresó, al tiempo de reiterar que seguirá dentro del movimiento Honor Colorado. “Eso no va a cambiar. Ahora vamos a analizar con el equipo político qué decisiones tomar, con cabeza fría y con madurez”, concluyó.

Lea más: Colorados de Quiindy rechazan candidatura única y vetan a gobernador

Respaldo institucional

El Consejo de Gobernadores del Paraguay emitió un comunicado expresando de manera clara y contundente su “acompañamiento, solidaridad y profundo aprecio a la colega gobernadora del IX Departamento de Paraguarí, Norma Zárate de Monges, frente a los hechos de público conocimiento que han generado preocupación en el ámbito político e institucional”.

Señala que la difusión de un audio atribuido a un concejal departamental de su propio equipo político, en el que se alude a posibles maniobras y acciones en su contra, “nos preocupa como colegas, como autoridades y como ciudadanos comprometidos con la democracia”.

Por ello, el Consejo expresó que “repudiamos enérgicamente su contenido, en cuanto refleja prácticas que no representan los valores que defendemos ni la forma de hacer política que promovemos. Creemos firmemente que la política debe ser un espacio de encuentro, de diálogo y de servicio a la ciudadanía”.

Finalmente, el manifiesto ratifica “la plena confianza en la gobernadora, destacando su impecable gestión, su calidad humana, su don de gente y su permanente compromiso con el bienestar de su departamento, cualidades que le han valido el respeto y el afecto de quienes compartimos responsabilidades de gobierno”, reafirmando el compromiso con la paz social y una política basada en el trabajo y las propuestas.

El concejal departamental Daniel Ortiz no atendió nuestras llamadas telefónicas para conocer su versión de los hechos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.