Colorados de Quiindy rechazan candidatura única y vetan a gobernadora

Según el documento, los firmantes cuestionan una convocatoria realizada en la Gobernación de Paraguarí por la gobernadora Norma Zárate de Monges, a quien acusan de impulsar un proceso “digitado entre cuatro paredes” utilizando procedimientos que califican amañados y de dudosa transparencia. Refiriéndose de realizar una encuesta entre los precandidatos a la intendencia por HC.

Lea más: Paraguarí: destino turístico ideal para vivir la Navidad y el feriado largo entre historia, naturaleza y cultura

Los dirigentes sostienen que la decisión vulnera la autonomía distrital y el derecho de los afiliados a elegir y ser elegidos en las internas partidarias. En ese sentido, consideran la actitud de la gobernadora como una “intromisión directa” en los asuntos internos del Partido Colorado en el distrito.

En el pronunciamiento, los firmantes declaran a la gobernadora Norma Zárate de Monges como “persona no grata”, argumentando que su accionar atenta contra los principios democráticos sostenidos por la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Asimismo, rechazan y repudian cualquier decisión que limite la libre participación en las internas partidarias y señalan que dichas acciones contradicen el pronunciamiento del presidente de la nucleación política, Horacio Manuel Cartes Jara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Concejal departamental sería el preferido

El documento concluye con un llamado a la militancia, reivindicando la defensa de la democracia interna dentro del Partido Colorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los firmantes, Guillermo Lovera, manifestó que los colorados no están de acuerdo con ir a una encuesta que consideran amañada, ya que -según indicó- es evidente que el concejal departamental Vicente Caballero sería el preferido de la gobernadora.

Con “dicha imposición” podría dejar relegados a los precandidatos, Diego Isasi (actual presidente de la Seccional Colorada local) y Marcos Estigarribia, quienes aspiran también presentarse por la chapa HC.

Se pidió que lleguen a un consenso

Por su parte, la gobernadora Norma Zárate de Monges señaló que le sorprende el pronunciamiento, de un grupo de colorados de Quiindy, ya que creía que de la reunión mantenida el sábado último con el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja; el diputado Héctor “Bocha” Figueredo, y el miembro de la Junta de Gobierno, Darío Monges, había quedado el pedido de que los dirigentes conversen entre sí y lleguen a un consenso.

Lea más: Pupitres prometidos por Peña nunca llegaron a escuela de Paraguarí

Explicó que la intención es llegar unidos a las internas partidarias por el movimiento Honor Colorado (HC), con el objetivo de recuperar municipios que hoy están en manos de la oposición, como Quindy, y otros distritos.

Aseguró que en ningún momento se digitó quién será el candidato y que, si no están de acuerdo con la propuesta planteada, son libres de presentar sus propias candidaturas, sin imposiciones.

Finalmente, indicó que no esperaba ser declarada persona no grata, aunque expresó su esperanza de continuar el diálogo y no descartó la posibilidad de alcanzar un entendimiento político entre todos los sectores.