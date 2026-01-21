El “reto” de TikTok de una niña que causó alarma en Pedro Juan Caballero

En un comunicado, el Ministerio de la Defensa Pública destacó un caso ocurrido esta semana en la ciudad de Pedro Juan Caballero que puso en evidencia la necesidad de que los padres controlen el contenido que sus hijos consumen en redes sociales.

Según el relato, el pasado lunes, en horas de la tarde, funcionarios de un banco de la capital del departamento de Amambay encontraron un mensaje escrito a mano con la palabra “ayuda” y un número de teléfono.

El hallazgo fue comunicado a la defensora de la Niñez Carolina Medina, quien dio seguimiento al caso con apoyo de la Policía Nacional hasta dar la persona que dejó la nota: una niña de diez años que, lejos de necesitar ayuda, estaba en su casa jugando con su madre y su abuela, sin ningún tipo de signo de violencia y en perfecto estado de salud.

“Challenge” de TikTok

La niña admitió que dejó la nota en el banco siguiendo un “challenge” (desafío o reto) que vio en la red social TikTok, consistente en dejar notas pidiendo ayuda en lugares públicos.

La broma movilizó recursos de emergencia que pudieron haber causado que dejen de atenderse emergencias reales, señala el comunicado del Ministerio de Defensa Pública.