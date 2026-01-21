El viacrucis de una familia para salvar a una recién nacida que necesita cirugía urgente

María Rufina nació hace apenas ocho días con un cuadro delicado: polihidramnios —exceso de líquido amniótico— y un tumor en la zona cervical que requiere cirugía urgente y tratamiento de alto costo. Desde su nacimiento, su corta vida ya está marcada por un recorrido doloroso entre hospitales y la desesperación de sus padres por salvarla.

La bebé, hija de una familia humilde oriunda de San Cristóbal, Alto Paraná, nació en el Hospital Materno Infantil Los Ángeles. Debido a su crítico estado de salud, fue trasladada al Hospital Nacional de Itauguá.

Allí, le indicaron que este miércoles tenía que ser nuevamente derivada hasta el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, para la cirugía. Llamativamente, cerca de la medianoche les dijeron que se adelantó el traslado y la llevaron en plena madrugada.

Sin embargo, al llegar allí, la familia recibió una respuesta inesperada: les informaron que no podía ser operada porque debía tener al menos 28 días de nacida, pese a la urgencia de su estado. “Es de suma urgencia porque su vida está en riesgo”, relató su tío, Rodrigo Ramírez, en entrevista con ABC TV.

En Clínicas sí la aceptaron

Ante la negativa de ese nosocomio, la recién nacida fue finalmente trasladada al Hospital de Clínicas, donde sí fue admitida y quedó internada en el sector de urgencias pediátricas. Actualmente, María Rufina se encuentra entubada, sedada y estable, mientras los médicos evalúan su evolución y la posibilidad de intervenirla quirúrgicamente.

Según explicó su tío, la bebé nació con 2.600 gramos y necesita alcanzar al menos los 3 kilos para la cirugía.

Una familia desbordada por la situación

En medio de esta situación, la familia enfrenta una situación económica muy difícil. El padre trabaja en la construcción y, según relató el tío, ya gastaron todo lo que tenían en el intento por salvar a la pequeña

“La mamá quedará adentro con ella (la bebé), pero el papá va a tener que dormir afuera, no tiene ni silla, ni colchón, ni nada. No sabemos cuántos días vamos a estar acá”, contó Ramírez.

Ante la falta de recursos y la incertidumbre sobre los costos del tratamiento, los familiares solicitan ayuda solidaria para poder solventar gastos básicos como alimentación, estadía y elementos esenciales durante la internación. El número de contacto para llevar ayuda a la familia es el 0986 305 098.