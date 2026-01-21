Riera se pronuncia tras las declaraciones del titular de Aneaes a favor de Stroessner

El ministro del Interior, Enrique Riera, respondió esta mañana sobre las declaraciones realizadas por José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), quien reivindicó -durante una entrevista periodistica- al dictador Alfredo Stroessner.

Duarte, hijo del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, afirmó ayer en Radio La Unión 800 AM, que el dictador “mató menos que los gobiernos liberales (...) La dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte”.

Duarte Penayo incluso negó que Stroessner haya sido un dictador: “No, para mí fue un presidente constitucional”, afirmó tajante.

El presidente de la Aneaes también minimizó las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en esa época. “Ha cerrado, en el tramo final sobre todo, el juego político con violaciones de los derechos humanos y persecuciones que, en nuestro contexto no son admisibles. No es una referencia para el futuro, pero forma parte de la historia grande del Paraguay”, afirmó.

Respuesta de Enrique Riera

El ministro del Interior, Enrique Riera, participó esta mañana de una entrega de títulos a comunidades nativas del interior del país realizada por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Al término de la ceremonia, realizada en el Ministerio del Interior, fue consultado por ABC sobre las declaraciones de José Duarte Penayo.

El secretario de Estado recordó a su padre, Enrique Riera Figueredo, dirigente colorado en aquel entonces. “Fue detenido 27 veces y sufrió dos exilios en la dictadura. Yo te puedo decir, este era un Ministerio del Terror y acá a la vuelta está La Técnica”, aseguró.

La Comisaría Tercera formaba parte del “circuito del terror”. Durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), este lugar no era una dependencia policial común, sino uno de los eslabones principales del aparato represivo del régimen.

Riera dijo que no está de acuerdo con la comparación entre períodos liberales y la dictadura stronista. “Me cuesta creer que una persona tan formada sostenga una idea y compare estas circunstancias. Pero digamos que la libertad de opinión tendrá que explicar las razones de sus dichos", dijo.

El titular de Interior, remarcó: “Yo particularmente creo que hay diferencias. Es muy difícil comparar momentos históricos solamente haciendo números. Yo no más creo que no se puede sostener, de que uno es mejor que otro porque mató menos en número".

Violaciones a Derechos Humanos

Riera también se refirió a las violaciones de Derechos Humanos cometidos por Stroessner. Según Duarte Penayo, los mismos fueron en el “tramo final” de la dictadura.

“No. Desde que asumió prácticamente e inclusive antes también de asumir”, insistió sobre las persecuciones de la dictadura a opositores del régimen.

“Enérgico” repudio de docentes de la UNA

El Sindicato de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (SIFACSO-UNA), emitió un comunicado en el cual “expresa su más enérgico repudio” a las declaraciones realizadas por José Duarte Penayo, en las que reivindica el régimen de Alfredo Stroessner y lo presenta como un presidente constitucional.

“Resulta inadmisible y profundamente preocupante que quien encabeza un organismo responsable de garantizar la calidad de la educación superior en el Paraguay, sostenga una visión que relativiza una de las dictaduras más largas y crueles de nuestra historia, caracterizada por la persecución política, la tortura, el asesinato, el exilio forzado y la violación sistemática de los derechos humanos”, afirmaron los profesores.

La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) identificó 423 desaparecidos y más de 18.700 torturados, unas 20.090 víctimas directas y más de 20.000 exiliados, durante la dictadura de Alfredo Stroessner.