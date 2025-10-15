Diputados ratifica que puente se debe llamar “Pa’í Coronel”

Los diputados optaron por mantener la denominación de “Padre Guido Coronel Noce”, propuesta que fue cuestionada en el Senado por ser un sacerdote supuestamente aliado de la dictadura stronista.

Los senadores cambiaron el nombre de “La Guarania”, al puente que unirá físicamente el distrito altoparanaenses bajo el argumento que sería más apropiado para la pasarela, sin embargo, los diputados rechazaron esta variante y ratificaron en su versión inicial.

En el uso de la palabra, el diputado miguero Miguel Martínez (PLRA), solicitó el acompañamiento del pleno para aprobar el proyecto en su versión original, recordando que la propuesta surgió a iniciativa de los pobladores de Minga Guazú.

“Los mingueros me encomendaron, una vez más, defender con convicción que este puente lleve el nombre del Padre Guido Coronel, fundador de Minga Guazú”, manifestó el diputado y agregó que el religioso “honró a la Iglesia Católica, y fue muy apreciado por la comunidad, sin distinciones políticas”.

Por su parte, la cartista Rocío Abed, quien proviene de Alto Paraná, también defendió la versión original del proyecto, enfatizando que la propuesta responde a un clamor ciudadano.

“Este sacerdote, fundador del distrito, es respetado y querido por los mingueros. Lamentamos que se intente mancillar su nombre con acusaciones infundadas. Esta iniciativa proviene del sentimiento de todo un pueblo que reconoce su legado”, dijo la parlamentaria.

Polémico proyecto en Diputados

Una vez más fue postergado el tratamiento del polémico proyecto de ley “Que establece el día nacional del estudiante” teniendo en cuenta que se busca declarar el 23 de octubre como el Día Nacional del Estudiante Paraguayo, en conmemoración de los sucesos ocurridos en esa fecha, pero de 1931, cuando jóvenes que reclamaban la defensa del Chaco fueron asesinados frente al Palacio de Gobierno durante la presidencia del liberal José Patricio Guggiari.

La iniciativa es cuestionada por los diputados liberales, quienes alegan que se busca politizar un trágico suceso de la historia.