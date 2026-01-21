San Juan Bautista: vecinos de Loma Perõ reanudan movilización y exigen reinicio de obras de la “Ruta del Progreso”

Tras el incumplimiento de promesas por parte de autoridades nacionales, departamentales y distritales, vecinos de la comunidad de Loma Perõ, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, volvieron a salir a la ruta para manifestarse y exigir el reinicio de las obras del tramo tres de la Ruta del Progreso.

Las obras se encuentran paralizadas desde octubre de 2024, tras la rescisión del contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa adjudicada inicialmente, Caldetec Ingeniería SRL, debido a la falta de documentación requerida por la cartera estatal.

Posteriormente, el MOPC adjudicó la obra a la segunda empresa oferente del proceso licitatorio, MM Constructora, que debía reiniciar los trabajos. Sin embargo, hasta la fecha, las obras continúan totalmente paralizadas.

“Estamos saliendo nuevamente a la ruta para manifestarnos y enviar un mensaje al MOPC de que ya es hora de que esta obra se reinicie y se termine. En la comunidad seguimos arrastrando problemas desde hace varios años”, manifestó José Ortiz, presidente de la comisión vecinal.

Ortiz señaló además que, como cada año en esta temporada, se inicia la cosecha de arroz y cientos de camiones de gran porte transitan por la zona las 24 horas, lo que provoca un constante levantamiento de polvo que afecta directamente a los pobladores.

“Le pedimos a la ministra Claudia Centurión que priorice el reinicio de las obras de este tramo, porque de lo contrario vamos a instalarnos con una movilización permanente, incluyendo el cierre de la ruta en determinados horarios”, advirtió.

Según indicaron los vecinos, existió un compromiso por parte del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, con el intendente local, José Luis Benítez, de realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes para el reinicio de las obras en el menor tiempo posible.

“Fueron solo promesas. Les puedo llamar figuretis, porque ni el intendente José Luis Benítez ni el gobernador Richard Ramírez tienen el peso político necesario. En su momento nos dijeron que las obras se iban a reiniciar en diciembre del año pasado, pero eso jamás ocurrió”, expresó Ortiz.

La nueva empresa adjudicada para la culminación del tramo tres de la Ruta del Progreso es MM Constructora, cuyo contrato tiene vigencia desde el 7 de julio de 2025 hasta el 7 de enero de 2027, con un monto de adjudicación de G. 37.552.735.858. El proyecto abarca desde la comunidad de Loma Perõ hasta la ruta PY01, con una extensión de 5,35 kilómetros, además de la construcción de una variante de 6,2 kilómetros.

El representante de la empresa MM Constructora, Juan Carlos Fisher, había señalado el pasado 2 de octubre de 2025 que los trabajos de asfaltado de la Ruta del Progreso se iniciarían en enero de 2026. No obstante, a la fecha, 21 de enero, dichos trabajos aún no se han iniciado ni se observa movimiento alguno en la zona.