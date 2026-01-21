Separan a funcionarias del Hospital General de Coronel Oviedo tras video de maltrato a pacientes

El hecho ocurrió dentro del área de atención telefónica del hospital y generó una rápida reacción de la dirección institucional, a cargo de la doctora Lorena Ocampos, quien al tomar conocimiento del caso ordenó la elaboración de actas administrativas e informó inmediatamente la situación al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Posteriormente, la propia ministra de Salud, María Teresa Barán, dispuso la separación de las funcionarias de sus cargos y el relevo de otras trabajadoras en el servicio mientras se aguarda un dictamen final del Ministerio para determinar si serán desvinculadas definitivamente o reubicadas en otras dependencias. Actualmente, ambas cumplen funciones administrativas de manera provisoria.

La doctora Lorena Ocampos manifestó que el trato evidenciado en el video no se ajusta a los principios de atención humanizada ni al sistema de servicio que rige en el Hospital General de Coronel Oviedo.

Indicó que el hospital es un nosocomio de referencia en la región y que diariamente atienden a unas 1.300 personas en consultorios y unas 2.500 personas en todos los servicios del hospital. Señaló que, para el efecto, están destinados nueve funcionarios al “call center”, que funciona de 7:00 hasta las 15:00 en horario continuado, con el fin de atender la alta demanda del hospital.

Agregó que los funcionarios tienen estipulados sus horarios de descanso, alimentación y sanitarios, y que todo está reglamentado para el funcionamiento del servicio, pero ante la gravedad del caso se analizará si estas personas serán desvinculadas o no del cargo.