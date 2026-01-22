Nacionales
22 de enero de 2026 - 07:17

Laguna Grande, otra de las avenidas que están llenas de baches

Conductores de motocicletas y automóviles lamentan el mal estado de la avenida Laguna Grande en varias intersecciones, en la ciudad de Fernando de la Mora. Para evitar los pozos, deben invadir el carril contrario, en medio del intenso movimiento habitual de esta transitada vía alternativa, que conecta con varias arterias principales.

Por ABC Color

La avenida Laguna Grande, esquina Río Paraguay, tiene grandes y profundos baches que dificultan el tránsito a diario. Los pozos hoy están llenos de agua acumulada y ponen en riesgo sobre todo a los motociclistas. “Es un peligro como está”, lamentó uno de ellos en vivo para ABC TV.

Mientras tanto, los conductores de vehículos de mayor porte deben reducir considerablemente la velocidad para no dañar sus rodados o, incluso, muchos optan por invadir el carril contrario, por lo que aumenta la posibilidad de que se registren accidentes en la zona.

Importante vía alternativa

Laguna Grande es una vía alternativa a la avenida Mariscal López y conecta las ciudades de Fernando y San Lorenzo. Es sobre todo utilizada en hora pico, en ambas direcciones, para evitar el gran congestionamiento que se genera a diario.

Estos baches no solo se encuentran en Laguna Grande, sino también en varias calles paralelas y perpendiculares. Los vecinos señalaron en ABC TV la necesidad de una reparación integral de toda la capa asfáltica.

