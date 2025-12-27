Indignación por baches en la ruta PY02: “Dejen de comer la plata del pueblo”

Los baches vuelven a convertirse en una trampa para quienes circulan sobre la Ruta PY02, en el carril con dirección a Asunción, casi la zona de Leopardi, frente a la Fundación Dequení. Automovilistas y motociclistas denuncian que, con cada lluvia, los pozos se llenan de agua y se vuelven casi invisibles, aumentando el riesgo de accidentes y daños mecánicos.

“Estamos peor cada día. Saludos a Santi Peña que seguro está con Orué... ustedes que se pasean en helicóptero no van a saber, recorran el Paraguay para que sepan qué es lo que necesita la gente hoy en día. La gente, millones de problemas, pasa por causa de ustedes, dejen de comer la plata del pueblo”, expresó para ABC TV un indignado conductor, deteniéndose brevemente para esquivar un enorme cráter en el asfalto.

Otro automovilista aseguró que ya es frecuente ver vehículos detenidos al costado de la ruta, con neumáticos dañados y ejes golpeados por los baches. “Desastre estamos”, lamentó.

Esta intersección es un punto crítico para quienes ingresan a la capital y a diario se generan embotellamientos debido a que todos los conductores se ven obligados a frenar para no dañar sus vehículos.

El lugar no solo representa un riesgo vehicular, puesto que los peatones que intentan cruzar en el semáforo deben esquivar los charcos profundos y, en algunos casos, directamente no pueden pasar por la vereda, inundada y deteriorada. Para motociclistas, la situación es aún más peligrosa, debido a que los pozos llenos de agua pueden hacer perder el control y corren el riesgo de caídas que pueden resultar fatales.

La administración de esta ruta corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Vecinos y usuarios piden una intervención urgente para evitar daños mayores y posibles accidentes graves.