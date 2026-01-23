Bootcamp 2026: abren convocatoria para formación en Derechos Humanos y Tecnología

En un contexto donde la digitalización redefine la vida pública y privada, las organizaciones TEDIC y Amnistía Internacional Paraguay han abierto la convocatoria para el Bootcamp 2026. Este espacio de formación virtual busca equipar a activistas y defensores de derechos humanos con herramientas críticas para enfrentar los desafíos de la era digital.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Diakonia y el financiamiento de la Unión Europea, surge como una respuesta necesaria ante el impacto creciente de las tecnologías en la sociedad paraguaya.

Formación crítica para la era digital

El programa seleccionará a 20 participantes de todo el territorio nacional. Durante los meses de febrero y marzo de 2026, los seleccionados accederán a un currículo especializado que combina la teoría con la práctica. Los ejes temáticos principales incluyen:

Privacidad: Protección de datos personales en un mundo hiperconectado.

Libertad de expresión: Retos y límites en entornos digitales.

Inteligencia Artificial (IA): Análisis sobre ética y sesgos algorítmicos.

Seguridad y Género: Herramientas para combatir la violencia de género facilitada por la tecnología.

El Bootcamp no solo contará con expertos locales, sino también con especialistas de organizaciones internacionales, garantizando una perspectiva global aplicada al contexto paraguayo.

“El objetivo es fortalecer capacidades y contribuir a la producción de conocimiento local y nuevas narrativas sobre los desafíos tecnológicos desde una perspectiva de derechos humanos”, señalaron desde la organización.

Datos clave para la postulación

A diferencia de otros cursos tradicionales, el Bootcamp 2026 apuesta por la incidencia directa. Como cierre del proceso, cada participante recibirá tutorías personalizadas para redactar un ensayo final. Estos trabajos serán publicados en las plataformas de TEDIC, permitiendo que las reflexiones y soluciones propuestas por los becarios alcancen a una audiencia masiva.

La organización enfatizó que el proceso de selección priorizará la diversidad territorial y de experiencias, buscando que las voces de diferentes puntos de Paraguay estén representadas.

Más información e inscripciones en bootcamp.tedic.org/bootcamp-2026/.