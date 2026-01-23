Denuncian presunta extorsión a local nocturno en San Bernardino

Según Caballero, Fernández se presentó en el local los domingos 11 y 18 de enero a las 6:00 de la mañana, y solicitaba el pago de multas basadas en la Ordenanza Municipal N° 3/2016 sobre contaminación sonora, actualmente derogada y reemplazada por la Ley N° 6390/2019, que regula la emisión de ruidos y que nunca fue reglamentada por la Junta Municipal ni por el intendente.

La dirigente cuestionó que otros locales, como Papaya, Zolara y Monkey Jack, no habrían sido fiscalizados de igual manera y que las actas y multas emitidas carecerían de sustento legal y no se habrían entregado copias a los afectados.

“Si se van a realizar controles, deben tener sustento legal y aplicarse por igual a todos los locales y personas que generen ruidos molestos en la ciudad. La cámara habló con los otros dueños y no tuvieron fiscalización”, resaltó Caballero Scavone.

Versión de Diego Fernández

Consultado sobre por qué solo se fiscaliza el local Mambo, Fernández indicó que los controles se realizan a todos los locales nocturnos, incluidos Corona, Monkey Jack y Mambo, todos los fines de semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Señaló que se verifica tanto el cumplimiento de los dispositivos de seguridad como los horarios de cierre, y que las fiscalizaciones se realizan con un equipo de cuatro funcionarios y con la firma de los encargados de los locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por hacer nuestro trabajo, catalogan como extorsión; es totalmente descabellado”, dijo.

Insistió en que el lugar fue fiscalizado porque no se cumplieron las reglas establecidas.

“En las dos ocasiones en que realizamos controles, ellos no cumplieron con el horario de cierre. La otra ordenanza, a la que se refiere la Cámara, tenía una aplicación temporal y específica para la zona del anfiteatro. Su vigencia fue limitada, primero hasta 2023 y luego se extendió hasta 2025”, puntualizó Diego Fernández.

Lea más: Crisis turística en San Bernardino: hoteleros lamentan baja ocupación

Dispersión de discotecas en San Bernardino: antecedentes y situación actual

En San Bernardino, en años anteriores, la concentración de discotecas se mantenía relativamente controlada y ubicada en el Anfiteatro José Asunción Flores, alejadas de los barrios residenciales, lo que permitía cierta convivencia entre la actividad nocturna y la vida cotidiana de los habitantes.

Sin embargo, en este 2026, la dispersión de estos locales, lejos de mejorar la situación, ha generado un impacto negativo en varias zonas de la ciudad.

La apertura de discotecas en áreas residenciales generó aumento por las molestias por ruido, el tránsito de vehículos y peatones, así como los problemas de seguridad.

Vecinos y empresarios coinciden en que esta expansión desordenada de discotecas arruinó la calidad de vida en los barrios, y afecta la tranquilidad que caracterizaba a la ciudad durante los últimos años.

Los antecedentes muestran que sin un control estricto sobre los horarios, el nivel de sonido y la ubicación de los locales, los conflictos entre residentes y locales nocturnos tienden a intensificarse, generando reclamos y la necesidad de intervención municipal.

Lea más: San Ber: ruidos de discos afectan la salud mental y hacen temblar vidrios

Desde nuestro medio se realizaron varios intentos de comunicación con el intendente de San Ber, Emigdio Ruiz Díaz (ANR), tanto mediante llamadas como mensajes al número con terminación 912, con el objetivo de consultar sobre la situación actual.

A pesar de los repetidos esfuerzos, hasta el momento no se obtuvo respuesta alguna por parte del jefe comunal.

Estamos abiertos a recibir cualquier aclaración o comentario por parte del intendente.