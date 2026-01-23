En Santaní piden priorizar construcción de alcantarillado sanitario

En agosto del año pasado ya se había anunciado la aprobación del proyecto tras una reunión mantenida entre autoridades de la Municipalidad de Santaní y representantes de la Corporación Andina de Fomento (CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), donde se lanzó oficialmente el inicio de las obras, pero hasta el momento los trabajos no comenzaron.

Sobre el tema, el intendente municipal de la ciudad, Agustín Ovando, ANR (oficialista), manifestó que, según la información que maneja, el inicio del proyecto se está retrasando por la falta de fuente de financiación. Sostuvoque el préstamo necesita de la aprobación del Parlamento Nacional, cuyo pedido debe ser enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese sentido, aseveró que al término del receso parlamentario se estaría cumpliendo con este requisito para poder acceder a los recursos requeridos, de unos US$ 37 millones, que serán invertidos en este importante servicio que va a beneficiar directamente a más de 30 mil personas, señaló.

Mencionó, además, que aparte de Santaní, en este mismo paquete de construcción de alcantarillados están incluidas las ciudades de Eusebio Ayala, Alberdi y Mariano Roque Alonso, donde en ninguno de estos lugares hasta hoy comenzaron las obras por la falta de fondos de financiación.

Al ser consultado sobre el reclamo de la gente por este importante proyecto, Ovando señaló que la institución municipal entiende que la población santaniana tiene todo el derecho de exigir la instalación de un alcantarillado sanitario en el centro urbano. Esto, con el fin de dar un tratamiento adecuado a los residuos domiciliarios que desde hace muchos años los pobladores tratan de solucionar de acuerdo a sus posibilidades, indicó.

“Las autoridades de la Municipalidad somos los más preocupados por este problema, pero también dependemos de otras instituciones, como el MOPC, para poder avanzar con la iniciativa”, subrayó Ovando.

Necesidad impostergable

Por su parte, un representante de la comisión del barrio Santa Bárbara, Fredy Ramos, dijo que la construcción del alcantarillado sanitario es un reclamo impostergable para Santaní. Dice que, en su mayoría, las viviendas no tienen dónde evacuar sus desechos domiciliarios, lo que se convierte en un grave problema en todos los barrios de la ciudad. Ante esta situación, las autoridades encargadas del proyecto deberían priorizar el comienzo de las obras, refirió.