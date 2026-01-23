Niña indígena de 3 años murió de hambre y fiscal abre causa penal contra sus padres

El indignante caso de la muerte de una niña de 3 años por desnutrición grave se registró en la comunidad indígena Tacuara, perteneciente a la colonia San Luís, a menos de 50 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero, según informó la Policía Nacional.

La fiscal de turno Sandra Díaz dispuso que los padres de la niña fallecida queden en calidad de aprehendidos ante la presunción de la existencia del delito de Violación del Deber de Cuidado, atribuible a los mismos.

Desde el Ministerio Público informaron que los progenitores de la niña se abstuvieron de declarar, serán procesados penalmente por el hecho punible mencionado y no se descarta que se agregue el hecho de homicidio culposo.

Por su parte, el doctor César González Haitter, médico forense de la institución, realizó la inspección del cuerpecito y determinó como causa de muerte “Desnutrición calórico-proteica” con un avance de 6 meses como mínimo.

Estaba “piel y hueso”, según médico forense

El doctor César González Haitter, médico forense del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, señaló que la causa de muerte de la niña fue “Desnutrición calórico-proteica”. “Según datos recabados con la madre y la inspección física, corresponde a 6 meses más o menos de desnutrición grave; no tenía registro de nacido vivo, no estaba documentada, sin embargo tenía un plan de vacunación”, indicó el médico. “Esta niña estaba muy abandonada; literalmente era piel y hueso”, explicó González Haitter.

Director de Salud de Amambay lamenta muerte de niña

El doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria, lamentó la muerte por desnutrición grave de una niña de 3 años.

Refirió que la última vez que Salud inspeccionó a la niña fue en octubre de 2025. En ese sentido, indicó que, en la comunidad indígena Tacuara donde vivía la pequeña, es de difícil acceso no por una cuestión de infraestructura sino “cultural”, dando a entender que es una comunidad muy reservada en cuanto a su interacción con los responsables de los servicios públicos de salud.

Finalmente, dijo que “cuando se presenta una situación trágica como esta, todos nos sentimos culpables”, admitiendo entre líneas una cuota de responsabilidad de Salud Pública en un nuevo caso de muerte evitable que se registró en esta parte del país.