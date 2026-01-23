San Juan Bautista: pobladores de Loma Pero continúan manifestación por el reinicio del tramo tres de la Ruta del Progreso

Con el cierre de la ruta, los vecinos de la comunidad de Loma Pero, una de las compañías de San Juan Bautista, Misiones, continúan con su movilización para exigir el reinicio de las obras del tramo tres.
Los pobladores señalaron que esta es la única forma de llamar la atención de las autoridades, ya que no soportan más la situación. A diario circula una gran cantidad de camiones de gran porte que levantan polvo, lo que está afectando la salud de los vecinos.
“Pedimos a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que destrabe esta situación y se reinicien las obras, porque es una cuestión burocrática solamente, ya que la empresa que debe continuar con los trabajos ya está designada”, indicó José Ortiz, vecino de la zona.
Las obras se encuentran paralizadas desde octubre de 2024, tras la rescisión del contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa adjudicada inicialmente, Caldetec Ingeniería SRL, debido a la falta de documentación requerida por la cartera estatal.
Posteriormente, el MOPC adjudicó la obra a la segunda empresa oferente del proceso licitatorio, MM Constructora, que debía reiniciar los trabajos. Sin embargo, hasta la fecha, las obras continúan totalmente paralizadas.
El contrato tiene vigencia desde el 7 de julio de 2025 hasta el 7 de enero de 2027, con un monto de adjudicación de G. 37.552.735.858. El proyecto abarca desde la comunidad de Loma Pero hasta la ruta PY01, con una extensión de 5,35 kilómetros, además de la construcción de una variante de 6,2 kilómetros.