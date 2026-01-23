San Juan Bautista: pobladores de Loma Pero continúan manifestación por el reinicio del tramo tres de la Ruta del Progreso

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Vecinos de la comunidad de Loma Pero, una de las compañías de este distrito, continúa con la movilización, ya con cierre de ruta. Están exigiendo el reinicio de obras del tramo tres, paralizado desde octubre de 2024. La interrupción se produjo tras la rescisión del contrato entre el MOPC y la empresa ganadora de la licitación, dejando incompleta la vía.