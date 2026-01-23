Video: descontratan a funcionarias tras video de maltrato en Call Center del Hospital de Coronel Oviedo

Las ahora extrabajadoras, identificadas como Luján Santos y Cecilia Jiménez, fueron apartadas definitivamente de la institución, luego de concluir el sumario administrativo impulsado tras la difusión de las imágenes donde se las observaba burlándose de usuarios que llamaban para agendar turnos médicos.

Desde la dirección del hospital informaron que se convocará a las siguientes postulantes del concurso público, quienes habían quedado en lista de espera, para ocupar los cargos vacantes en el servicio de atención telefónica, a fin de restablecer plenamente el funcionamiento del área.

Entretanto, el Hospital General de Coronel Oviedo activó un plan de contingencia para evitar resentir el servicio, mientras se realizan las gestiones administrativas necesarias para la contratación de los nuevos funcionarios.

La directora del nosocomio, doctora Lorena Ocampos, señaló que la medida busca garantizar una atención humanizada y de calidad a los pacientes, recordando que el hospital es centro de referencia regional y atiende diariamente a miles de usuarios en sus distintos servicios.

Aclaró que las funcionarias desvinculadas, Luján Santos y Cecilia Jiménez, no eran personal permanente, sino que contaban con contratos de vínculo anual para desempeñarse en el cargo. Añadió que el personal dispone de un sistema de capacitación constante y de protocolos de atención a los pacientes, además de contar con los conocimientos necesarios para actuar conforme a los procedimientos establecidos en una institución pública.