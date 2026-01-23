Vuelve la feria de la agricultura familiar en la capital de Misiones con el objetivo de fortalecer los ingresos de los productores

Con productos frescos y de temporada, directamente de la huerta a la mesa familiar, integrantes de la Asociación de Feriantes reanudaron su tradicional feria granjera de los viernes en la plaza Boquerón de la capital del departamento de Misiones.

La asociación cuenta con 20 miembros, quienes se turnan cada viernes para participar de la feria. El objetivo principal es fortalecer la economía familiar de los productores agropecuarios del distrito.

Lea más: Producción frutihortícola familiar se consolida en San Miguel con inversión propia

La presidenta del gremio, Daniela Caballero, señaló que este enero ya llevan tres viernes consecutivos de actividad, con buenas ventas, impulsadas por una clientela definida que acude regularmente a abastecerse en cada jornada.

“Ya estamos arrancando con todo este año 2026. Tenemos productos frescos, de calidad y a muy buen precio. Además, contamos con una clientela formada que nos pide que sigamos con esta feria de los viernes”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esta ocasión, la oferta incluye poroto, maracuyá, banana, huevo, lechuga, zanahoria, queso y pollo, entre otros productos, además de almuerzos tradicionales que se ofrecen cada viernes al mediodía. Los feriantes afirmaron que, pese a las condiciones climáticas, la producción se mantiene en buen nivel.