Medio argentino resalta otra empresa en “conexión paraguaya” con supuesta corrupción en AFA

Esta semana, el medio argentino Clarín publicó un artículo en el que identifica a una empresa establecida en Paraguay como aparente parte de un esquema de “movimientos financieros sospechosos” relacionados a negocios de la selección argentina de fútbol fuera de su país.

Se trata de la empresa Paraguay Logistic Services S.A., presidida - según Clarín - por Leopoldo Perrier Musis, quien recibió y envió transferencias por más de 16 millones de dólares a una empresa vinculada a personas clave en las gestiones comerciales internacionales de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Esa firma, TourProdEnter LLC – propiedad del empresario Javier Faroni –, habría generado cerca de 300 millones de dólares por la explotación de la marca de la selección argentina en el exterior, aunque parte de esos fondos —unos 42 millones de dólares— habrían sido derivados a empresas consideradas “fantasma”.

Lea más: Escándalo en el fútbol argentino: sospechas de presunta evasión y lavado de dinero

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un segundo artículo publicado este sábado, Clarín resalta otra conexión paraguaya con el presunto esquema: la firma Futbol Capital S.R.L., registrada en Asunción en marzo de 2021, que tiene como director a Melchor Amoedo Merlín, a quien Clarín identifica como socio del contador argentino Fabián Saracco, quien sería cercano al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Firma paraguaya contrató con clubes argentinos

Según el informe de Clarín, Futbol Capital habría firmado un contrato de tres años en 2021 con el club argentino Arsenal para gestionar el cobro de deudas del club dentro y fuera de Argentina, incluyendo pagos por su participación en copas internacionales o la compra, venta o préstamos de jugadores.

Según Clarín, Melchor Amoedo es también accionista mayoritario de la firma española Odeoma Gestión S.R.L., otra empresa que el medio argentino vincula un esquema por el cual, supuestamente, agentes comerciales son contratados para funcionar como intermediarios con patrocinantes y otros interesados en hacer negocios con la AFA.

Lea más: El Gobierno de Milei presenta una nueva denuncia contra la Asociación de Futbol Argentino

La publicación argentina también señala que, desde 2021 - año en que fue registrada la empresa Futbol Capital – un gran número de futbolistas paraguayos pasaron por el club Central Córdoba, de Santiago del Estero, que tuvo un “crecimiento exponencial”, con logros como el campeonato en la Copa Argentina en 2024, desde que Toviggino llegó a la AFA.

Fútbol Capital S.R.L. suspendió temporalmente sus actividades comerciales tras el estallido del escándalo de la AFA y dio de baja su sitio web, señala Clarín.