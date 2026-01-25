Cuatro heridos y un fallecido en accidentes de tránsito esta mañana

Este suceso se produjo aproximadamente a las 06:20, sobre la ruta PY08, Km 318, correspondiente al área de cobertura de la comisaría 19ª de Tacuara, de este municipio.

El fallecido fue identificado como Diego Román Dávalos, de 28 años, quien estaba al mando de una motocicleta de la marca Star, modelo SK150-CG, color negro, chapa N° 850 AAYY, domiciliado en la calle Arroyense de esta jurisdicción. El mismo estaba acompañado por Alejandro Duarte Vera, de 24 años, domiciliado en la calle Santa Librada de Yataity del Norte, quien resultó con lesiones graves y fue trasladado hasta el Hospital Distrital de San Estanislao para su atención médica.

El otro vehículo es un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz, color gris, chapa N° AANZ654, guiado por Rolando Pérez Benítez (48), quien estaba acompañado por Fredi Daniel Caballero Pérez, de 26 años, ambos domiciliados en el barrio María Auxiliadora de la localidad de Yataity del Norte, quienes salieron ilesos del percance.

Detalles del accidente

Según el informe policial, el desenlace fatal se habría producido a consecuencia de que el conductor de la motocicleta impactó a gran velocidad contra la parte trasera del automóvil, provocando la caída de los ocupantes del biciclo sobre la capa asfáltica.

Intervinieron en el hecho efectivos de la comisaría 19ª de Tacuara, a cargo del subjefe de la institución, suboficial principal Jorge Benítez, apoyados por personal de otras secciones de la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio Público, además de la médica forense, Ángela Céspedes, quien diagnosticó como causa de la muerte traumatismo craneoencefálico grave.

Lesiones y daños materiales

El otro accidente se registró sobre la ruta PY03, en el Km 137, del distrito de 25 de Diciembre, en la jurisdicción de la compañía Mbói’y, donde se produjo un choque frontal entre una camioneta y un camión de carga.

El percance ocurrió aproximadamente a las 06:00 e involucró a una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, color negro, chapa N.° AAXL922, guiada por Osvaldo Iván Villalba López, de 30 años, acompañado por Claudia Fleitas González, de 27 años, ambos con lesiones.

Y un camión de la marca Scania, modelo R420, color negro, chapa N° AATA771, guiado por Marcos Daniel Humer González, de 29 años, quien sufrió algunas heridas a causa del fuerte impacto de la colisión. Los ocupantes de ambos rodados fueron trasladados al Hospital Distrital de Santaní.