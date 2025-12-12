Accidente de tránsito involucra a tres vehículos en el puente Tapiracuai

El hecho se registró aproximadamente a las 16:10 sobre la ruta PY03, en el km 156, a la altura del viaducto instalado en la compañía Oriental, distrito de San Estanislao. Según los datos de la Policía, a consecuencia del impacto, uno de los vehículos quedó volcado sobre la capa asfáltica.

Entre los rodados involucrados en el percance se encuentra un camión de la marca Scania, modelo R420, color blanco, año 2009, chapa N° BXD597, con acoplado de la marca Metalúrgica Ruta 3 S.A., tipo transganado, color verde, a nombre de Pedro Banman Friesen, guiado en el momento del accidente por José Venancio Acosta Aveiro, de 28 años.

Los otros vehículos son un automóvil marca Toyota, modelo Vitz, color azul, año 2007, chapa N° HAD762, guiado por Adilson Antonio Lezcano Aguilera, de 30 años, y el automóvil de la marca Toyota, modelo Ist, color gris, año 2005, chapa N° AARU236, guiado por Rolando Javier Vera Galeano, de 41 años. Los tres conductores salieron ilesos, según los datos proveídos por los efectivos intervinientes de la comisaría 8ª de Santaní.

Tras lo ocurrido, los uniformados dieron participación al fiscal de turno de Santaní, Alexander Arguello, y al personal de la Patrulla Caminera de la zona.

Luego del procedimiento correspondiente de los intervinientes, el representante del Ministerio Público ordenó la entrega de los rodados a sus respectivos dueños, teniendo en cuenta que solamente hubo daños materiales.

Lugar de cuidado

Cabe resaltar que el área donde se registró el percance vial es una zona para tener cuidado por parte de los conductores que circulan por este trayecto, atendiendo que el viaducto termina justo en la cabecera del puente Tapiracuai y, cuando hay mucho tránsito, se torna bastante peligroso el cruce de los vehículos.