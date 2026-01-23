Persisten vertidos de detergente en arroyos de Ciudad del Este, pese a intervención municipal

La verificación, a cargo de técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental, fue realizado ayer en en el exkilómetro 8, lado Monday. Durante la constitución, constataron mortandad de peces y otros indicios de la contaminación ambiental.

Ante esta situación, las autoridades municipales iniciaron una investigación para determinar el origen de los residuos contaminantes vertidos al arroyo para establecer las sanciones. Informaron que el trabajo continuará este viernes, tanto para identificar a los infractores como para prevenir nuevos hechos que atenten contra los recursos naturales.

La Municipalidad recordó que la ciudadanía puede realizar denuncias ambientales a través de la Mesa de Entrada, de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 15:00.

Antecedentes de un hecho similar

El Juzgado de Faltas Municipales, Segunda Sala, ordenó el pasado miércoles la suspensión inmediata del vertido de detergente al arroyo Acaraymí, luego de la denuncia de vecinos que detectaron gran cantidad de espuma en el cauce.

La intervención se centró en el establecimiento “777 Automotores – Centro de Estética”, ubicado en el Km 6 Monday, como parte de un proceso de verificación ambiental realizado por técnicos de la Municipalidad y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Contaminación de arroyos

Tanto el arroyo Acaraymí como el Amambay presentan desde hace varios años un alto nivel de contaminación, principalmente por la inconsciencia ciudadana.

Desde la Municipalidad realizan de manera periódica mingas ambientales, mediante las cuales se retiran toneladas de basura de ambos cauces. Además, llevan adelante campañas de concienciación para insistir una mejor gestión de los residuos y a desalentar su disposición en estos espacios naturales.