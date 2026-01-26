Asegurados del IPS denuncian crítica situación edilicia del Hospital Central

El Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa una crítica dualidad: la cruda realidad denunciada por los aportantes y el ambicioso cronograma de obras que la institución asegura estar ejecutando. Mientras los pasillos del mayor centro asistencial del país exhiben paredes enmohecidas y resquebrajadas, sanitarios inutilizables, ascensores averiados y aires acondicionados fuera de servicio frecuentemente, las autoridades prometen una modernización integral para finales de febrero.

Las imágenes captadas y compartidas por pacientes y familiares son elocuentes: herrumbre en mobiliarios, sanitarios sin agua y penosa infraestructura interna. A la falta crónica de medicamentos y turnos, se suma una infraestructura que, según los usuarios, pone en riesgo la salud en lugar de sanarla.

Las frecuentes fallas en los ascensores y el sistema de climatización obligan a pacientes con movilidad reducida a subir escaleras y soportar internaciones bajo temperaturas extremas. Esta situación, crítica en pleno verano, profundiza el malestar de los asegurados, quienes ven cómo sus aportes mensuales no se traducen en una infraestructura digna.

La respuesta oficial: obras en curso

Desde la previsional, el jefe de Mantenimiento, Juan Penayo, informó que bajo la Licitación Nº 87/24 se avanza en una reestructuración por etapas del Hospital Central.

Según el reporte oficial, varios sectores críticos muestran progresos significativos. Se mencionó por ejemplo la Urgencias Pediátricas y Adultos (UEMA), con obras concluidas al 100% con ampliación de salas de espera y nuevas áreas de clasificación (RAC).

También destacaron avances del 85% en las salas de internación del 4° y 6° piso, incluyendo renovación de sistemas eléctricos, hidrosanitarios y gases medicinales y, la readecuación casi finalizada para unificar servicios y mejorar el flujo de pacientes en Laboratorio y Anatomía Patológica.

Según las autoridades del IPS, los sanitarios del Hospital Central también están siendo modernizados con una renovación por sectores en planta baja y pisos superiores con materiales de mayor durabilidad como granito y aluminio.

El IPS sostiene que los trabajos de la torre principal culminarán en la segunda quincena de febrero, iniciando inmediatamente una nueva fase en Pediatría y Cocina. Sin embargo, para los miles de usuarios que actualmente se mueven entre escombros y mobiliario en desuso y abandonados en diversos rincones del hospital, persiste la incertidumbre de si este cronograma será suficiente para revertir el avanzado colapso operativo del centro asistencial.

La situación edilicia de otros servicios del IPS en Asunción, Central e interior del país, no muestra mejor cara según las quejas de los aportantes.