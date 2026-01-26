Productores de Maracaná se movilizan para exigir mejor precio del sésamo

No descartan la realización de cierres intermitentes de la ruta PY08, en el cruce con el camino que une con el distrito de San Vicente Pancholo.

Según los sesameros, en la convocatoria están invitadas autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de otras instituciones del Gobierno nacional, con el propósito de presentarles sus propuestas con relación al problema del bajo precio del producto.

Explicaron que el precio de la variedad de sésamo blanco está muy por debajo de lo que habitualmente se paga en el mercado local, por lo que piden que esto pueda mejorar buscando algunas estrategias con las autoridades del Ministerio de Agricultura y de otras instituciones del Gobierno central, por el bien de todos los productores que se dedican al cultivo de sésamo como uno de los rubros alternativos de las familias campesinas, señalaron.

Precio a G. 4.500/Kl

En ese sentido, el productor y uno de los promotores de la manifestación de mañana, Alberto Fernández, comentó que actualmente el sésamo blanco se está comercializando a G. 4.500 el kilogramo, precio que no recompensa ni siquiera para saldar el costo de la inversión realizada por las parcelas cultivadas, indicó.

Aseveró que la zafra 2025-2026 no está teniendo el resultado que los productores esperaban, especialmente por la disminución del rendimiento por hectárea, sumado al bajo precio que pagan los acopiadores en nuestro mercado, agregó Fernández.

Encontrar alguna posible estrategia

En otro momento, reiteró que el objetivo de la concentración de mañana es tratar de buscar alguna posible estrategia entre sesameros y los organismos encargados del área de la agricultura, junto con las demás instituciones del gobierno, con el fin de dar una respuesta favorable al sector productivo, destacó.

“Lo que los agricultores estamos solicitando a las autoridades es el acompañamiento a las familias productoras, especialmente para ver la manera de cómo se puede mejorar el precio del ‘sésamo blanco’, cuyo precio no alcanza ni para cubrir las deudas contraídas con los entes crediticios”, reiteró Fernández.