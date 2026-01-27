Examen de ingreso a Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay será el jueves

La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP) llevará a cabo este jueves 29 de enero su Examen de Ingreso correspondiente al periodo académico 2026. La jornada de evaluación se realizará en las instalaciones del Polideportivo SND Arena, de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Para esta convocatoria, 301 postulantes se encuentran debidamente habilitados para rendir la prueba. Del total de aspirantes, el 27,2% corresponde a mujeres, mientras que, en cuanto a la procedencia académica, el 54,2% proviene de instituciones públicas o subvencionadas y el 45,8% de colegios privados.

Proceso de evaluación

El proceso de selección de la UPTP se caracteriza por su exigencia académica y se divide en dos etapas principales. La primera consiste en un examen escrito que se desarrollará de 10:00 a 12:00 horas, con un total de 40 ejercicios de Precálculo, elaborados íntegramente en idioma inglés.

Para avanzar a la siguiente instancia, los postulantes deberán alcanzar un puntaje mínimo del 60% de respuestas correctas.

Examen oral en segunda etapa

Quienes superen la prueba escrita accederán a una segunda etapa, que contempla un examen oral. En esta instancia se evaluarán los conocimientos en ciencias básicas, así como el dominio del idioma inglés, considerado un requisito clave dentro del modelo académico de la universidad.

Postulantes de varios departamentos

Si bien la mayor cantidad de aspirantes proviene de Central y Capital, la convocatoria logró una amplia representación nacional, con jóvenes procedentes de departamentos como Alto Paraná, Cordillera, Caaguazú, Misiones, Paraguarí, Guairá, Presidente Hayes y Amambay.

El registro de los postulantes en el predio de la SND está previsto desde las 07:30 hasta las 09:30 horas. Con este examen, la UPTP apunta a identificar a jóvenes con alto potencial para la formación en ingeniería, bajo estándares académicos internacionales.